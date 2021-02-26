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「我就是不能生！」變性美女拍片證實不孕　媽媽超挺：去領養吧

記者張寧倢／綜合報導

過年過節總會被親戚問到「有沒有對象」、「何時結婚生子」等等的惱人問題，最近台灣變性網紅「罔腰」的懷孕爭議也引發關注。然而，中國就有一位變性美女「YaYa」施雅欣24日在Youtube影片中分享，自己如何應對親友的無禮提問。她開朗表示，因為自己本來就沒子宮、不會有月經，更不會受孕。

▲▼中國變性美女施雅欣。（圖／翻攝自IG／yayashiyaxin）

▲中國變性美女施雅欣。（圖／翻攝自IG／yayashiyaxin）

來自廣東的31歲跨性別者施雅欣，從小就知道自己內心住著一個小女孩，於是在2015年進行了性別重置手術，隨後遠赴泰國最大的跨性別秀場「Tiffany's Show」工作，甚至拿下選美比賽「國際皇后小姐」季軍，成為首位獲得前3名的中國佳麗。

▲▼施雅欣2019年拿下國際選美比賽季軍，冠、亞軍則分別是美國與泰國的佳麗。（圖／翻攝自IG／yayashiyaxin）

▲施雅欣2019年拿下國際選美比賽季軍，冠亞軍則分別是美國與泰國的佳麗。（圖／翻攝自IG／yayashiyaxin）

施雅欣24日在自己的Youtube頻道中與粉絲分享，每次提到生育問題，她都感觸良多，因為在進行變性手術前，她就清楚知道，醫生只會把「外型和裡面做得跟普通女生一樣，可以看，可以用」，但是手術後就無法生育，但她認為自己快樂、舒服與自在才是重點，其他都是浮雲，坦然接受「不孕不育」的結果。

▲▼中國變性美女施雅欣。（圖／翻攝自YouTube／yaya shiyaxin）

▲施雅欣表示，做了跨性別手術的女性仍是沒有子宮的。（圖／翻攝自YouTube／yaya shiyaxin）

施雅欣提到，有同志朋友和她討論過，因為想要生孩子，或是家人緊逼之下，試圖透過「代孕」或「形婚」的方式生育，但她呼籲大家「千萬不要嘗試」！因為代理孕母目前尚未合法，而「形婚」則是透過形式上的婚姻，讓兩個沒有感情基礎的男女，只為達到「生子」而結婚，其實多半都只是為了逃避父母壓力。

施雅欣認為，小孩必須在有愛的環境中成長，而形婚只是在自欺欺人，同時也是在傷害別人，「這是在玩火，會自焚的，所以千萬不要」。然而，施雅欣說，跨性別女性無法生育，所以不會被逼著生孩子，但男性同志卻可以，因此常常都活在家庭社會的枷鎖之中，並不是每個人都像她一樣非常幸運，有個很愛她、支持她的母親。

▲▼中國變性美女施雅欣。（圖／翻攝自YouTube／yaya shiyaxin）

▲施雅欣坦然接受自己一輩子無法生小孩的結果。（圖／翻攝自YouTube／yaya shiyaxin）

施雅欣的母親在她剛做完手術後曾說，「女兒啊！日子是我們自己過的，不是演給別人看的，自己真正感到開心才是最重要的。如果以後妳結局美滿，和妳愛且愛妳的男人，結婚了，就去領養個孩子，多幸福啊！」施雅欣表示，這同時也是她的理想狀態，「畢竟，我要生小孩，這輩子是不可能了。」最後她再次強調「代孕犯法，形婚害人害己。」

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