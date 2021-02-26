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衰男看鬥雞比賽　下秒慘遭雞身上「8公分刀片」刺死！

▲▼鬥雞（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人算不如天算，印度一名男子在觀賞鬥雞比賽時，竟不幸被刺死。（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

雖然印度已明確禁止鬥雞，但許多民眾還是十分熱衷這項活動。一名男子日前就在現場觀看鬥雞比賽時，被突然跳起來的鬥雞撞到，導致綁在鬥雞身上的刀片剛好刺中了他的腿部動脈，當場血流不止，後來雖有緊急送醫，但因傷勢太過嚴重，使得男子在到達醫院前就不幸身亡。

根據《印度時報》報導，這起離奇案件發生在1月22日晚間位於印度特崙甘納邦的一處村莊，當時男子塔努古拉•薩蒂什（Thanugulla Satish）正跟村民一起躲在寺廟後面觀看鬥雞比賽，正當比賽進行到一半時，其中一隻鬥雞突然失控飛向一旁觀看比賽的人群，並撞上了這名男子，導致綁在鬥雞身上長達8公分的刀片不幸刺進了他的大腿中。

男子被刺後當場血流不止，雖附近民眾很快的就通知救護車將他送往醫院，但還是因失血過多回天乏術，研判應是刺進腿中的刀片傷及腿部動脈才會造成男子死亡。現場目擊者表示，當時鬥雞跳起來撞到他時，綁在身上的刀片就刺進了他的身體裡，「他被鬥雞刺傷後留了很多血，一開始有人要開車送他去醫院，但後來救護車就趕到了」。

目前案件還在偵辦中，不過警方表示，所有參與鬥雞比賽的人和組織都該為此案件負責。

▲▼鬥雞,公雞,雞,示意圖。（圖／視覺中國）

▲鬥雞在比賽時，會在腳上綁上刀片，直到其中一方戰死或無力戰鬥為止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

鬥雞比賽中，鬥雞的身上會被綁上鋒利的刀片互相廝殺，直到其中一隻雞重傷或死亡，比賽才會結束，但也因為過程太過殘忍，印度政府在1960年時就頒佈了《防止虐待動物法》，明文禁止了所有類似的鬥雞比賽，不過在許多農村中仍有鬥雞活動在進行，有些人甚至還會藉此進行非法賭博。

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