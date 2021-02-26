奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

▲因缺乏觀光客餵食，加上冬季來臨食糧不足，奈良鹿竟開始離開公園去吃垃圾。（示意圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本奈良公園的遊客大減，園內最受歡迎的奈良鹿因少了遊客餵食，許多鹿轉而開始吃「正常的」草，不過當這些草也無法負荷1200頭的鹿時，這些鹿竟開始找遊客丟棄的垃圾吃，甚至會闖進居民的住宅啃食民眾的衣服。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，奈良公園的梅花鹿在2017年至2019年間，每天可吃上高達60個鹿仙貝，不過受疫情影響，遊客數量銳減，許多鹿開始會離開公園到附近尋找青草覓食，近日就有民眾指出，今入冬天後青草也跟著減少，使得這些鹿開始會闖進私人住宅的花圃啃食庭院植物，甚至追趕路人身上的衣服來吃。

▲奈良鹿在遊客多的時候，一隻每天可吃上高達60個鹿仙貝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

更糟糕的是，由於該地區的酒吧多在午夜時就會關閉，因此許多人都會在車站前的便利商店買酒直接在路邊喝，而這些鹿就會在半夜離開公園去尋找人們遺留的垃圾來吃，許多鹿就這樣吃進了無法消化的空罐頭和零食包裝，導致因營養不良或食物中毒而死。

另外，平時溫馴的梅花鹿也因飢餓導致性情受到了影響，變的比以往暴躁許多，甚至會用鹿角衝撞等等，許多人因被這樣的景象嚇到而不敢來購買鹿仙貝，造成梅花鹿持續飢餓的惡性循環。

▲飢餓也使得奈良鹿的性情開始轉變。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過報導也指出，關西地區的旅遊限制也將要解除，屆時應該會有許多遊客再來造訪奈良公園，也希望人們能保持良好的習慣，不要餵食不能吃的食物以及亂丟垃圾，造成這些鹿建康上的疑慮。