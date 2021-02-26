外交官也難逃肛拭子檢測！美國怒了　秒提抗議「下令拒絕採檢」

▲因應中國最近爆發的一系列區域性感染事件，政府除了對民眾進行鼻、咽拭子檢測外，也推出肛門拭子檢測。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美媒日前有報導指出，美國部分駐中國外交官因被迫接受肛門採檢進行核酸檢驗（PCR）而深感不滿，對此美國國務院表示，他們已向中國外交部提出抗議，並告知駐中國外交官，他們可以拒絕此項測試。

綜合CNN與路透社報導，美國國務院25日發布聲明指出，他們從未同意中國對其外交官進行肛門拭子檢測，因此在得知部分工作人員被迫接受檢測時，他們便立刻向中國外交部提出抗議，並獲得對方保證，此舉是錯誤的。美方目前已指示其外交人員拒絕接受肛門拭子檢測。

▲趙立堅否認中國政府強制美國外交官接受肛門拭子檢測的說法。（圖／CFP）

中國外交部對此回應，他們並不知道有外交官接受了肛門拭子檢測。外交部發言人趙立堅也在25日的新聞發布會上表示，中方從未對美國駐中國外交官提出這項要求。

中國在農曆新年假期前爆發了一系列區域性新冠病毒感染案例，在加強篩檢的同時，他們也推行通過肛門採檢來進行核酸檢驗的方法。儘管目前肛拭子檢測的效度如何尚不明確，但中國的一些醫生和研究認為，這種方法比鼻咽拭子檢測更可靠。

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