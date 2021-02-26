巴西新冠肺炎死亡破25萬例「全球第二高」！　疫情未見好轉

▲ 巴西民眾注射新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電

巴西去年2月26日在聖保羅市發現首例新冠肺炎病例，時隔一年已有超過1000萬人染病，死亡破25萬大關，疫情仍未見好轉。

2020年2月26日，1名61歲男子從義大利北部倫巴底度假後返回巴西，在聖保羅市某私人醫院證實感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

僅僅2週後，世界衛生組織（WHO）在3月11日正式宣布，冠狀病毒大流行起源於中國武漢。全球當天114個國家確診病例11.8萬例，死亡4200例。當時對病毒知之甚少，幾乎沒有可靠的測試和統計數據。

巴西人在隨後幾個月裡對可能發生的情況感到困惑且理解甚少，估計死亡人數從3000人到100萬人不等。

2020年3月底，當時的衛生部長曼德塔（Henrique Mandetta）預測巴西醫療體系可能在4月底崩潰，無法應付大規模住院治療。總統波索納洛（Jair Bolsonaro ）稱冠狀病毒為「小感冒」。

巴西在接下來的幾週出現了政治爭端、醫院擁擠和人滿為患，換了3位衛生部長，各州和市政府負起在當地決定限制措施和關閉商業機構、學校和公共交通等責任。聯邦政府從4月開始對受疫情大流行影響並失去收入的勞工提供緊急援助。

巴西去年8月8日達到10萬人感染冠狀病毒死亡的標記；全國死亡人數今年1月7日超過20萬。

巴西從今年1月17日開始為民眾接種疫苗，但沒有足夠劑量，迫使許多城市停止疫苗接種活動。

截至目前，巴西是世界上新冠肺炎死亡人數第2多的國家，絕對感染人數居第3位。從2020年2月26日迄今，25萬人死亡，這也相當於每天有680人、每小時有28人死亡。

經過1年，新冠肺炎大流行為巴西科學家帶來諸多啟示。免疫學家李索（Luiz Vicente Rizzo）表示，巴西需要對合作科學加強投資，作為科學家，需要更開放地合作，並明白沒有研究是不可能生存的，尤其，「如果有繼續研究2003年引起嚴重急性呼吸道症候群（SARS ）的Sars-CoV病毒，也許會更好地瞭解目前的冠狀病毒，甚至對它進行治療」。

病毒學家桑塔納（Rúbia Anita Santana）也提出科學應對突發事件的必要性。他說：「冠狀病毒讓我們返回病毒學幼稚園，重新學習很多對傳染病的瞭解。它具有獨特特點，與我們已經認識的非常不同。」

感染學家賈提（Fernando Gatti）強調，溝通和團隊合作對拯救許多生命發揮決定性作用，健康不僅依賴醫生，其他由護理人員、物理治療師、營養學家等專業人員組成的團隊，也對改善患者健康具決定性意義。（編輯：黃自強）