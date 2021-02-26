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美眾院外委會通過法案　阻中國靠2022冬奧洗白形象

▲▼2022北京冬奧。（圖／CFP）

▲北京2022冬奧。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

國際抵制北京2022冬奧聲浪劇增，美國眾院外委會今天通過法案，防堵中國靠冬奧進行大外宣洗白形象。法案呼籲國務卿，應在賽事前確保美國選手了解主辦國人權問題。

北京2022冬季奧運倒數不到一年，國際上要求取消中國主辦權聲音越來越大。美國國會議員近來也紛紛提案，以中國壓迫新疆維吾爾族與香港人民為由，要求國際奧林匹克委員會（IOC）「改讓尊重人權的城市主辦冬奧」。

眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）23日則提出「國際運動賽事的美國價值與安全法案」（American Values and Security in International Athletics Act），以阻止中國等踐踏人權國家靠國際賽事改善形象。

根據法案內容，若某場國際賽事是由特定共產國家舉辦，或主辦國在國務院最新人口販運評比報告中被評為最差的第3級（Tier 3），抑或是被美國國務卿認定具嚴重人權隱憂，國務卿最晚應在賽事開始前180天，發送資料說明該國人權問題。

此外，法案也要求國務卿，在資料中告知選手可能面臨哪些隱私或安全風險，以及該如何自保，避免淪為外國情蒐目標。

法案提出不久就被排上眾院外委會議程，並在今天與多部民主、人權相關法案一同接受委員會審議。

麥考爾在委員會上表示，中國利用2008北京奧運洗白形象，現在又要主辦2022冬奧。

麥考爾說：「確保美國隊妥善了解（中國）人權問題與侵犯性監控行徑，有助保護他們不被利用，也能阻止中共把奧運當成一場『大外宣運動』。」

法案獲得眾院外委會無異議通過，接下來將送交眾議院全院審議。根據美國立法程序，法案須獲得參眾兩院通過，才能遞交總統簽署後生效。

此外，民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）18日領銜提出的2項決議案，今天也雙雙獲得通過。其中一項是譴責北京、港府持續侵犯香港人民自由與權利，另一項則重申尊崇民主、人權與法治對美國外交的重要性。

 
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