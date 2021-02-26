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涉犯性侵、人口販運！　美前奧運金牌體操教練被起訴當天自殺亡

▲▼美國前奧運金牌教練蓋德特（John Geddert）。（圖／路透）

▲美國前奧運金牌教練蓋德特畏罪自殺。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前奧運金牌教練蓋德特（John Geddert）被起底和「狼醫」納薩爾（Larry Nassar）有牽連，遭檢查官起訴罪名包括性侵和人口販運的惡行。根據當局指出，在檢方公布控告內容後，蓋德特很快便自殺死亡。

路透社根據伊頓郡（Eaton）法院起訴書，蓋德特被控20項人口販運、1項第一級性侵犯、1項第二級性侵犯、犯罪企業罪，以及向警方說謊。然而媒體很快傳出，蓋德特在獲知檢方提告與告訴內容後，便畏罪自殺。

▲▼美國體操世錦賽女團奪金、赫德、伊克爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操世錦賽女團。（圖／達志影像／美聯社）

密西根州檢查總長內叟（Dana Nessel）隨後在25日一項聲明中表示，「我的辦公室已被通知，蓋德特自殺後，他的屍體在今天傍晚被人發現。這對所有有關的人來說，這是這個悲劇故事的一個悲慘結局。」

蓋德特委任律師的辦公室向路透社證實委託人已經身亡，但並未進一步說明任何詳細細節。

▲▼美國國家體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）被控性侵運動員長達20年。（圖／路透社）

▲「狼醫」納薩爾（Larry Nassar）被控性侵運動員長達20年。（圖／路透社）

《華盛頓郵報》報導，蓋德特現年63歲，曾帶領美國奧運體操隊在2012年倫敦奧運時，拿下女子團體全能金牌，該女子體操隊有個為人所知的名字叫「五猛將」（Fierce Five）。納薩爾利用隊醫職權，販下性侵等大量罪刑，2018年被判刑175年，而蓋德特如今被起底與納薩爾是私下緊密合作多年的「戰友」。

內叟在先前的聲明中說明檢方提出的指控，「這些指控聚焦在多起口頭、肢體和性方面的侵犯，被告隊多名年輕女性做出上述行為。我很感謝這些受害者能挺身而出，配合我們的調查和勇敢地向我們講出她們的故事。」

根據檢查總長辦公室指出，蓋德特濫用其身為奧運金牌教練的名聲，對年輕女性的父母承諾他能將女孩們訓練成世界級的運動員，卻私下犯下罪刑。

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