7歲童貪玩推路邊鷹架誤觸高壓電！　下秒變「炙熱火球」慘成焦屍

Heart-wrenching, A12-year-old boy electrocuted to death in Airoli #navimumbai pic.twitter.com/VSxOYWZtQi — Anand N. Ingle (@anand_ingle89) February 22, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

印度新孟買艾羅里（Airoli）一名男童日前因為好奇，貪圖好玩移動路邊裝有輪子的鷹架，卻不小心讓鷹架上方接觸到電線，高壓電立刻沿著鐵直竄男童身體。男童當場倒地變成一團火光，熊熊燃燒的火焰連經過的路人都嚇到不敢靠近。

▲維爾瑪倒地後身上仍不斷燃燒。（圖／翻攝自推特「自由新聞日報」）

綜合印媒報導，男童的名字是維爾瑪（Sunny Verma），根據錄影片顯示，他經過路旁裝有輪胎、高達2層樓的鷹架，便將其從商店門口推往路邊，卻在經過行道樹時，鷹架上方與電纜碰觸，下秒男童像是腳軟向後坐。

男童倒地後，一名男性路人很快出現在畫面裡，但他只是經過，卻親眼目睹男童起火焚燒，周圍還爆出刺眼火光，讓他嚇得愣在原地。

報導指出男童玩耍時未留意高壓電線；馬哈拉施特拉邦電力公司人員則指出，男童因腳上沒有穿鞋，讓電流通行無阻，利用他的身體直往地面去，才會讓憾事來得又急又猛。