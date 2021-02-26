　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地方媽媽太辣！校方要「兒子轉學」　她得意：一堆爸爸是我粉絲　

▲▼ 。（圖／記者謝欣辰攝）

▲傑克森的3名兒子被要求轉學。（圖／翻攝自IG／the.real.mrs.poindexter）

記者謝欣辰／綜合報導

美國一所天主教學校近日發生「校方與學生家長聯署要求3名學生轉學」的事件，起因是因為一名學生媽媽在網路販賣裸體影片獲利，還驕傲聲稱「有些爸爸是我的粉絲」，大膽作風引發其他家長不滿，要求她的孩子離開學校。

根據《CBS》報導，這位44歲名叫傑克森（Crystal Jackson）的媽媽目前住在美國沙加緬度地區，主要收入是透過社交平台OnlyFans販售裸體影片，每個月進帳高達15萬美元（約台幣417萬元），傑克森還在平台上打上，「社區內有些爸爸是我粉絲」，行事作風相當高調。消息曝光後，引起許多家長不滿，有家長生氣表示，因為傑克森的行為，他們必須和孩子解釋，「為什麼同學的媽媽是性工作者？」

其他家長還發起連署，要求傑克森的3名兒子從學校離開，連署書寫道「妳的行為與我們傳授給孩子的觀念互相衝突」、「我們要求妳為孩子找別的學校，不要再和我們連繫」，並附有校長簽名，校方也默認「這個家庭不再受到歡迎」，不再對外做任何回應。

傑克森則反擊，有些媽媽對校方施壓，才會讓她3名兒子從學校轉學，目前已經決定為兒子找新的學校。

ET快訊
夫拍A片像著魔！偷吃小三、小四　婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方媽媽太辣！校方要「兒子轉學」　她得意：一堆爸爸是我粉絲　

接種中國「科興疫苗」照樣染疫！　印尼醫護打完2劑確診

上任僅41天！加拿大國防參謀長涉「不當行為」辭職

紐約州長古莫陷性騷擾風暴　被指邀女助理玩脫衣撲克！

南韓2／26開打！首批16.3萬劑AZ疫苗　療養院5千人皆「1號接種者」

17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

日媒：中國海警船若登陸釣魚台　日方可視同犯罪射擊

台灣缺水恐重創晶片業！水庫只夠用30天　台積電緊急出動水車救急

日本福島外海7.3強震1死185傷　獨居男被家具壓迫窒息亡

沖繩突現「巨大謎樣白煙」直竄升空　航空公司：這角度不可能！

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

「藍寶堅尼雞」慘遭流浪狗滅門... 1隻最高7萬元！雞農氣得想提國賠

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

地方媽媽太辣！校方要「兒子轉學」　她得意：一堆爸爸是我粉絲　

接種中國「科興疫苗」照樣染疫！　印尼醫護打完2劑確診

上任僅41天！加拿大國防參謀長涉「不當行為」辭職

紐約州長古莫陷性騷擾風暴　被指邀女助理玩脫衣撲克！

南韓2／26開打！首批16.3萬劑AZ疫苗　療養院5千人皆「1號接種者」

17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

日媒：中國海警船若登陸釣魚台　日方可視同犯罪射擊

台灣缺水恐重創晶片業！水庫只夠用30天　台積電緊急出動水車救急

日本福島外海7.3強震1死185傷　獨居男被家具壓迫窒息亡

沖繩突現「巨大謎樣白煙」直竄升空　航空公司：這角度不可能！

有7年級生存款「還沒破百萬的嗎？」　網友哭爆：嗆我嗆夠了沒！

哪科系難讀又難找工作　網齊點「魔王1科系」：能畢業的都是強者

地方媽媽太辣！校方要「兒子轉學」　她得意：一堆爸爸是我粉絲　

黃竣民／「騰雲」之前　先當「死神」？

台北195帥哥「徵學生」學經歷PO出…4000人朝聖：你是鬼嗎？

掉300萬錶毀士氣！高層要警官密會保和會長　基層諷：案子還能辦？

Lady Gaga遛狗員遭槍擊！　「2愛犬被偷走」…警方曝嫌犯特徵

美女主播罕見脫了！　露深溝甜笑放電…網噴鼻血：原來是有料的人

史上最大合約　江少慶薪水直逼頂級洋投？

接種中國「科興疫苗」照樣染疫！　印尼醫護打完2劑確診

林志穎揪Kimi實測「特斯拉都市傳說」　 一講7字導航真的當機...驚呆！

國際熱門新聞

17歲女爛醉慘遭性侵　2hrs後吊死房中

地方媽媽太辣！校方要孩子轉學

印尼醫護接種中國「科興疫苗」照樣染疫！

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

插延長線突爆炸　7歲女童手指慘燒黑

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

巧克力原料「噁爛真面目」網友直呼：不敢吃

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

台灣缺水恐讓全球晶片短缺雪上加霜

福島外海7.3強震　出現首名死者

62歲女被打死　友目睹26歲男友挖洞

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

更多熱門

相關新聞

地方辣媽看美少年踢足球「好色」誘回家大戰

地方辣媽看美少年踢足球「好色」誘回家大戰

英國一名32歲的地方媽媽在公園看見兩名踢足球的青少年後，慾火焚身的她邀請兩人回到她家作客，接著和其中一名才14歲的青少年發生性關係。事情曝光後，受害青少年的母親登門找上辣媽質問，卻遭對方回「那就去找他X的警察來啊！」不過由於雙方供述有關鍵分歧，辣媽在初審時被判無罪，訴訟仍在進行中。

台生轉學回台被陸阻攔？國台辦：沒收過申請

台生轉學回台被陸阻攔？國台辦：沒收過申請

女星拍三級片！爸慘丟工作妹失婚

女星拍三級片！爸慘丟工作妹失婚

NCAA研擬取消轉學1年球監

NCAA研擬取消轉學1年球監

地方媽媽快筆記！懶人火鍋這樣煮

地方媽媽快筆記！懶人火鍋這樣煮

關鍵字：

轉學地方媽媽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

馬尾妹公車脫褲拉屎！露兩顆渾圓超扯畫面曝

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

重機正妹過彎超車　擦撞摔車護欄爆頭亡

領養汪上車就吐　3個月後笑超開

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面