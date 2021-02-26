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接種中國「科興疫苗」照樣染疫！　印尼醫護打完2劑確診

▲▼印尼已經開始大規模接種中國科興疫苗。（圖／路透）

▲印尼已經開始大規模接種中國科興疫苗，還是發生有醫護人員接種後染疫事件。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印尼西爪哇萬丹省一間醫院日前爆發20多名醫護人員與實習生染疫事件，其中部分確診人員已經接種過了2劑中國科興疫苗，卻依然確診，這也是印尼首次發生接種2劑疫苗後確診事件。

根據雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，萬丹省（Banten）南唐格朗市（South Tangerang）的衛生局長指出，發生疫情的醫院，有15名醫護和7名實習生染疫，他們當中一部分的人員已經接種2劑疫苗，但是距離他們接種完第二劑，還不到14天，所以免疫系統產生的抗體反應，可能還沒發展完全。但是院方拒絕透露，15個人當中有幾個人接種了科興疫苗。

另外根據印尼羅盤報（Kompas）報導，在東爪哇省勿里達（Blitar）的醫院，33歲的護理人員艾爾尼（Erny Kusuma Sukma Dewi）14日因新冠肺炎病逝，她確診前8天曾接種1劑中國科興的疫苗。

艾爾尼在1月28日接種第一劑疫苗，2月5日因出現呼吸急促、咳嗽等症狀住院，經核酸篩檢確診，隨後病況惡化轉進加護病房在14日病逝，但她本身患有其他的慢性疾病。

根據《中央社》報導，印尼持續進行第二階段疫苗接種計畫，對象是工作性質與人群接觸的公共服務業以及年長者，今天起有超過5000名媒體工作者陸續接種，近期商場攤商、軍警及宗教組織人員、教師等也都開始接種，施打人數已超過82萬。

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