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慧眼看天下／G7 一場團結誓師卻稍稍走味的團拜？


新聞節目中心／綜合報導

美國總統拜登上任以來第一場「國際見面會」給了G7視訊峰會，雖然依舊是老調重彈，但是拜登也不全只靠一句「美國回來了」的slogan闖天下，這次帶了大小伴手禮向盟友示好的拜登，只換來英國首相強生的熱烈歡迎，是拜登的棋下錯了？還是送上的好禮沒有送到盟友們的心坎裡？《慧眼看天下》第136集，就邀請到淡江大學國際事務學院院長王高成教授以及台灣大學國企系副教授盧信昌教授，與主持人黃寶慧一起分析，G7視訊峰會前後，美歐兩方發出的微妙訊號，到底該如何解讀？

▲▼（圖／慧眼看天下）

G7 理想與現實間的差距
G7的舞台是拜登就任美國總統以來，第一場重要的國際會議，這場在川普時期被弄壞的一鍋粥，拜登真心誠意的想好好挽救，可是或許是拜登看得太遠，其他盟友們看得太近，以致於對中國大陸的議題，大家有共識沒結論，甚至會後出現德國總理梅克爾的「備註說明」以及法國總統馬克宏的「加強說明」，在在拉低了拜登國際處女秀的分數。

淡江大學國際事務學院院長王高成教授就認為，拜登急於向盟友們推銷中國大陸是個「威脅」，但是從長遠的美歐與美中歷史交流來看，中國大陸確實是個問題，但不是歐州迫切的問題，以當今疫情還無法有效獲得控制，還有後疫情時代的經濟復甦之路考量下，跟中國大陸的往來是不能斷開甚至減少的，這跟拜登急切的想「聯歐制華」是不同的思惟。

而台灣大學國企系盧信昌教授也從歷史回溯，去分析歐洲國家在這一場G7會議裡，之所以不願意配合美國「圍堵」中國大陸所透露的訊息，從過去的發展來看，英法有百年戰爭的衝突，也有英法聯軍侵華的同盟關係，國與國之間既競爭又聯合在歐洲一直是很正常的事情，當然順應美國的大夢「聯歐制華」不是難事，難就難在，川普時期對歐洲鋼鐵、汽車產業的迫害太深，現在還有美元走弱衝擊歐元市場的壓力，在中國大陸已經是歐洲最大貿易夥伴的態勢下，美歐心裡那各自的算盤，是否能把「你的價值是不是我的價值」給兜在一起，才是拜登要面對落實「聯歐制華」第一個要解開的難題。

▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

拜習其實有同樣的情懷？
今年是中國共產黨建黨百年，對於領導人習近平來說，這是一個意義非凡的一年，站在這個歷史點上的他，有不得不做出一些成績的壓力；對美國總統拜登來說，只有一個任期的他，遇上世紀疫情重創美國與美國必須重新拿回「世界領袖」的雙重課題下，他也有一些不得不做的事。在這個決定未來誰是世界霸主的當口，時勢會站在哪一邊？

王高成教授從美歐與中歐的關係分析，即便美歐對人權、對民主有共同的價值，但是在民生經濟的大前提下，美歐合作關係不如中歐合作關係緊密是不爭的事實，如果美國依然只把焦點放在「制華」，那麼「聯歐」會不會變成貌合神離的團體？還是親密夥伴？就有待時間給出答案。

盧信昌教授則是分析拜習兩人的背景，他認為以習近平的過去是靠著一步一腳印走出的人生，跟拜登總是在歷經人生重大創傷卻不被擊倒的又站起，兩個人或許在「價值」無法有同一想法，可是在面對挑戰、要為國家、要為人類做出一點成績的思想上，拜習是擁有同樣的情懷，不論時勢是站在美中的哪一邊，未來的改變其實都值得大家一起期待。

▼完整節目內容，將會於02月27日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第136集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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