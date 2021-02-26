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遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海　網：留給未來文明

▲▼有日本網友手機遺失了PO出定位協尋，結果大家一看都傻眼了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有日本網友手機遺失了PO出定位協尋，結果大家一看都傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

手機若不小心掉進海邊的水裡，那麼還有可能有機會救回，但若是在掉在遠洋的深海中，恐怕就得要換一隻新手機了。一名日本的遠洋漁夫就不小心遺失了手機，結果回家打開定位一看才發現，手機竟掉在諾魯共和國附近的海域，讓他完全束手無策，只能幽默發文表示「如果有人撿到請跟我說」。

▲網友PO出手機定位，結果竟在諾魯附近的遠洋。

根據日本媒體《話題の画像》報導，一名25歲的遠洋漁夫以帳號「遠洋漁業@海巻漁師」在推特發文，表示24日早上7點左右，他不小心遺失了一支iPhone Pro，並附上手機的定位地址，希望如果有人撿到的話可以聯絡他。

只見上頭的地址寫著「0°49′44″S 146°58′36″E」，照片中的定位標示則指著一片汪洋大海，最近的陸地是位於南方的諾魯共和國，可見手機是掉在了汪洋大海中，根本沒辦法尋回。原PO還調皮地在文中提醒，「順帶一提，我不知道水有多深...」

有人認真的推算了手機位置的深度後表示，大概是2500公尺，許多網友見狀後紛紛留言，「只能等火山爆發的時候才能在看到它了」、「海洋先生，您的新iPhone」、「留給未來的文明研究吧」、「這誰有辦法撿到」、「水面下還能接收到GPS信號真的很有趣」。

這則貼文也意外的得到了諾魯政府觀光局的回應，在文中寫道，「很抱歉我們無法幫上忙，但我們推測它應該位於巴布亞新幾內亞的經濟海域內。

▼諾魯政府竟發文回應網友。

 
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