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夫拍A片像著了魔！偷吃小三、小四　婆婆嗆媳：我兒子就是不愛妳

小雯（右）與電影製片蔡榕哲（左）2014年結婚時，已經懷有身孕。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

小雯看到丈夫與女優吳夢夢等人拍的A片後，徹底對丈夫失望，但為了給兒子一個完整的家庭，她選擇隱忍，希望丈夫能迷途知返，但根本沒用。小雯告訴本刊，丈夫對拍A片當男優好像著了魔似的，怎麼拉都拉不回來，為了給丈夫一個教訓，她決定提告，以侵害配偶權為由，分別向丈夫、陳女求償共40萬元，並對吳夢夢與另一名翁姓女優求償40萬元。

 

更離譜的是，蔡榕哲不僅與多名女優拍A片、在台中與小三同居，小雯告訴本刊，最近她輾轉得知，丈夫與一名吳姓女子在新北市蘆洲區開了一間水煙館，為了一探究竟，她請朋友去消費，結果吳女毫不避諱地自稱「闆娘」。朋友還告知小雯，蔡與吳女十分親密，平時還以賓士車代步，生活看來十分優渥。

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懷孕時，小雯不幸罹患妊娠高血壓，全身從臉到腳都布滿青斑。（讀者提供）

提到此事，小雯不禁潸然淚下，說要不是當初嫁給蔡榕哲，今天也不會這麼慘！就連今年的年夜飯，都是靠台北市社會局發放的「圍爐包」，母子2人才有得吃。

原本小雯還指望婆婆會為了孫子提供經濟援助，沒想到婆婆愛子心切，選擇站在丈夫那邊，甚至對她說：「我兒子現在就是不愛妳了！」

小雯（圖）指控製片丈夫拋妻棄子，讓她與兒子的生活陷入困境。

小雯難過地說，她因懷孕生產而生病，丈夫不但出軌、夫家的態度也跟著轉變，甚至誣陷她身上的青斑，是懷孕前就出現的，讓她感覺自己只是個「生產工具」，如今她的經濟及健康出現問題，夫家卻只想爭奪扶養權、搶走兒子，把她踢出這個家，讓她無比心痛。


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