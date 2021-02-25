▲壽險業元月匯兌成本276億，仍賺634億，年增率衝破154%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

新台幣兌美元匯率攻破28.5元，但據金管會統計，壽險業元月匯兌總成本達276億元，截至１月仍大賺634億，年增率高達154.6%；而單月稅前獲利613億元，也刷新歷史新高，比2020年1月多賺380億以上，年增率163.1%。

對此，金管會表示，主要是壽險業在元月大舉實現股債投資部位之收益，加上避險得宜、匯兌損失減少，讓獲利大幅提增。

金管會今（25）日公佈今年1月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備變動金情形；稅前損益方面，截至今年1月底，整體保險業稅前損益合計634億元，較去年同期增加385億元，年增率154.6%；其中，壽險業稅前損益為613億元，較去年成長163.1%；產險業為21億元，年增31.3%。

淨值方面，金管會表示，整體保險業在今年1月底的淨值為2兆5,846億元，較去年同期增加4,625億元或21.8%；其中，壽險業為2兆4,403億元，較去年同期增加4,536億元或22.8%；產險業則是1,443億元，較去年同期增加89億元或6.6%。

匯兌損益方面；金管會指出，若壽險國外投資完全不避險，今年1月的匯兌損失將達新台幣376億元，但因花費145億元進行衍生性金融商品的匯率避險，所以當月這些契約評價利益為162億元，沖銷外匯價格變動準備金83億，所以匯兌總成本為276億元，。

最後，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為379億元，較去年底減少83億元，1月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的綜合影響數，合計為負276億元。