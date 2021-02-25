228連假北部地區中短程旅遊　省道疏運措施報您知

▲228連假北部地區替代道路。（圖／一工處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為期3天的228連假即將展開，公路總局第一區養護工程處25日指出，許多民眾會安排旅遊行程，建議北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。另外，提醒用路人台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於228連假的2月27日0時至24時，南下匝道將封閉。

預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，於228連假的2月28日0時至3月1日24時，北上匝道將封閉，用路人可續行台61線至前方83K附近香山交流道銜接國3北上。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。

228期間北部地區的交通「熱點」預估會出現在往返北海岸淡水~基隆，及桃園大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後~晚餐時間，建議用路人盡量避開尖峰時段並改行替代路線，將可節省旅行時間。

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