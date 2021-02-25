南韓2／26開打！首批16.3萬劑AZ疫苗　療養院5千人皆「1號接種者」

▲南韓在首爾國立中央醫療院設置新冠疫苗接種中心。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

台灣獲取20萬劑AZ疫苗，外傳最快2月底前就會送到。然而，同為東亞國家的南韓取得約150萬劑的AZ疫苗，即將於26日搶先在全國範圍開始第一波免費接種，對象約有75萬人，其中大部分是醫護人員與療養院的年長者或病患。

綜合《韓聯社》、《美國之音》報導，根據韓國疾病控制與預防機構（KDCA）表示，將在26日展開為期5天的疫苗後勤計畫，首日共有16.3萬劑AZ疫苗，由56輛卡車運送分發至全國近600個設施，以利首波接種。

KDCA稱，南韓境內213個療養院將於26日上午9時開始接種，成為首批施打對象機構，其他療養機構也將在3月前完成初次接種，「療養醫院與安養設施中，未滿65周歲的5266名入住者、住院病患以及從業人員都將成為國內1號疫苗接種者。」推動團體透露，老人療養、安養設施的對疫苗接種的同意率為93.7%；與新冠疫情相關的醫療機構同意率則為95.8%。

於此同時，南韓當局表示，自27日起將提供5.5萬人施打份額的輝瑞疫苗，給治療新冠患者的醫護人員，並且預計在3月20日前結束輝瑞疫苗的第一波接種。最終目標希望能在9月讓總人口的70%都完成接種，11月前實現群體免疫。

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