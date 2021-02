離家失蹤4天...妻被逼「手放進滾燙熱油」　丈夫：證明清白給我看

▲男逼妻子把手伸進油鍋。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名人妻消失4天後才回家,她告訴丈夫自己是遭到綁架,沒想到丈夫為了讓她證明沒有說謊,竟然要她把手放進滾燙熱油鍋中,取出放在裡面的硬幣才願意相信她。

丈夫考驗妻子忠貞的影片近來在網路上流傳,只見女子面前放了一鍋滾燙熱油,當男子把硬幣丟到鍋中時熱油立刻四濺。拍攝影片的男子表示,「我妻子說她被2名男子挾持為人質,但是2人都沒有對她做任何事,我想知道她是否說實話,所以才這樣做」。

當地媒體指出,這名女子因為11日和丈夫吵架後離家出走,丈夫四處尋找4天都沒找到人,女子返回後說當天她在奧斯馬納巴德鎮(Osmanabad)公車站等車時,突然被2名騎著單車的男子強行擄走。

根據當地習俗,若想知道一個人是否講真話,便會叫人把手放進滾燙熱油中撿硬幣,因為如果說的是真話,那個人手就不會燙傷。影片在網路上流傳引發當地立法委員戈爾(Neelam Gorhe)關注,要求國家內政大臣採取行動,應該嚴格禁止此習俗,以免再有婦女因為迷信受害。

Nashik , It has been revealed that the same caste panchayat has ruled that a woman with suspicion should be boiled in boiling oil.

The husband took a video of the incident and made it viral. pic.twitter.com/eUz5bTmKbp