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離家失蹤4天...妻被逼「手放進滾燙熱油」　丈夫：證明清白給我看

離家失蹤4天...妻被逼「手放進滾燙熱油」　丈夫：證明清白給我看。（圖／翻攝自twitter）

▲男逼妻子把手伸進油鍋。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名人妻消失4天後才回家，她告訴丈夫自己是遭到綁架，沒想到丈夫為了讓她證明沒有說謊，竟然要她把手放進滾燙熱油鍋中，取出放在裡面的硬幣才願意相信她。

丈夫考驗妻子忠貞的影片近來在網路上流傳，只見女子面前放了一鍋滾燙熱油，當男子把硬幣丟到鍋中時熱油立刻四濺。拍攝影片的男子表示，「我妻子說她被2名男子挾持為人質，但是2人都沒有對她做任何事，我想知道她是否說實話，所以才這樣做」。

當地媒體指出，這名女子因為11日和丈夫吵架後離家出走，丈夫四處尋找4天都沒找到人，女子返回後說當天她在奧斯馬納巴德鎮(Osmanabad)公車站等車時，突然被2名騎著單車的男子強行擄走。

根據當地習俗，若想知道一個人是否講真話，便會叫人把手放進滾燙熱油中撿硬幣，因為如果說的是真話，那個人手就不會燙傷。影片在網路上流傳引發當地立法委員戈爾(Neelam Gorhe)關注，要求國家內政大臣採取行動，應該嚴格禁止此習俗，以免再有婦女因為迷信受害。

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