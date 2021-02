17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

▲英國一名17歲女大生沃森在酒趴上被性侵後,竟吊死在房內。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名17歲女大學生沃森(Megan Younger-Watson)在友人的酒趴上喝得爛醉,她事後告訴朋友自己遭到性侵並將自己反鎖在房內。數小時後,朋友到她的房門口敲門卻沒有人回應,於是立刻報警求助。不料警方到場時卻發現,沃森已吊死在房內,變成一具冰冷的屍體。

據《紐約郵報》和《太陽報》報導,沃森在2019年2月15日與朋友們一起去了一家名為「燦笑鼠」(Grinning Rat)的酒吧喝酒。酒吧打烊後,她與朋友們前往附近的一間飯店續攤。在前往飯店的路上,她告訴朋友自己在剛剛的酒趴上被性侵,並感到「心神不寧」。

後來多名飯店住戶目睹,沃森被攙扶到房內,而且從閉路電視拍到的影片可見,她當時已喝得爛醉。當晚,沃森兩度被飯店的接待員扶上樓,並且閉路電視拍到,她在早上8點進入朋友的房間與之起了一番爭執。

沃森在不久後冷靜下來,並回到自己的房內。早上10點,朋友發現沃森的房門被反鎖,叫門許久也沒有人前來應門,於是立刻報警求助。豈料警方趕赴現場破門而入時,沃森已吊死在房內,變成一具冰冷的屍體。

This is Megan Younger-Watson, a 17yo performing arts student who ended her life in February 2019.



She had PTSD after an abusive relationship in her early teens.



Tragically, Megan was found dead at home in Ipswich a few hours after reporting she'd been raped at a party.



1/4 pic.twitter.com/Q4Aavh5lXF