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62歲女交往26歲小男友　退休被鐵鏟打死...友目睹男正在挖洞！

記者李振慧／綜合報導

英國一名62歲婦女退休後不但和26歲小男友交往，2人還一起在保加利亞的農場甜蜜同居，近來卻被人發現滿頭是血倒在自家穀倉中，男友則正在挖洞，警方懷疑她是被男友用鐵鏟活活打死，目前已逮捕男友進行偵訊。

英國《鏡報》報導，62歲女子埃爾(Tina Eyre)原本是一名律師秘書，曾在知名高偉紳律師事務所(Clifford Chance)任職，後來還被調派到香港工作，退休後選擇移居到保加利亞大特爾諾沃市(Veliko Tarnovo)4年，由於鄰居近來發現好幾天沒見到她的身影，撥打電話也找不到人便通報當地市長。

當局派遣2名居住在附近的英國僑民前去埃爾家查看時，意外發現26歲男友正在花園裡挖洞，對方被詢問時假裝自己只是被聘來照顧狗的工人，等到2人繼續走到穀倉發現埃爾遺體時，男友早已逃逸無蹤。

警方懷疑埃爾是被男友用鐵鏟打死，而英國僑民前來探訪時，剛好撞見他正要埋屍，後來在附近地區逮捕到男友。當地媒體報導，男友目前已經認罪，而動手殺人的原因是因為忌妒。死者女兒傷心表示，母親退休後只是想一圓在農場照顧小動物的夢想，沒想到竟然遇害，家屬目前已計畫前往當地配合調查。

▼友人前往現場尋找女子時，剛好撞見男友正在挖洞。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼挖土,種植,鏟子,示意圖。（圖／視覺中國）

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