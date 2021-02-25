　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

持綠卡者可入境！　拜登撤銷移民禁令：有損美國利益

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）24日宣布，將撤銷前總統川普頒布的限制移民簽證命令，將重新發放綠卡，並指出這項禁令損害了美國，也阻止了美國公民和合法永久居民和家人團聚。

根據《美聯社》報導，拜登24日宣布，將撤銷川普（Donald Trump）任內頒布的限制移民簽證命令，並強調關閉合法移民大門不會促進美國利益，「相反地，它損害了美國，包括阻止美國公民和合法永久居民的家庭和家人團聚，也損害了美國聘用全球人才的產業。」

川普2020年春天以保護受新冠肺炎損害的市場為由，暫停發放綠卡，還有包含H-1B、H-4、H-2B、L-1在內等技術工作簽證，並在12月31日將命令延長到今年3月底。根據美國移民律師協會（AILA）統計，至少12萬親屬優先移民被禁止入境；所有移民都無法入境，除非是為其配偶或21歲以下子女申請簽證的美國公民。

不過，目前僅放寬綠卡申請，其餘工作簽證的禁令都尚未解除。以H1-B簽證為例，它是一種專門核發給專業技術人才的工作簽證，每年發放8.5萬個名額；據悉該簽證的最大受惠者便是印度與中國。

支持該項禁令的人認為，這是企業尋求降低美國人工資的漏洞，因為他們能附給外國籍員工更低的工資，減少成本。

►拜登將簽行政命令強化供應鏈　白宮：台灣是重要夥伴
►拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作建立穩定產業鏈擺脫中國
►拜登任內第2次！美柏克級驅逐艦通過台灣海峽　第7艦隊證實

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
元宵節鋒面變天「全台雨區曝」　連假首日北台變冷降7°C
「最正岳母」和女婿坐一起被誤認情侶　女兒： 壓力好大
快訊／監獄大門2男遭爆頭滿地血！8煞2台車快閃
52歲高勝美遭爆農村開唱「落魄暴肥」　本人露面怒揭真相！
沒在劇本上！邱澤突轉頭「霸氣親嘴」　許瑋甯驚叫一聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

日媒：中國海警船若登陸釣魚台　日方可視同犯罪射擊

台灣缺水恐重創晶片業！水庫只夠用30天　台積電緊急出動水車救急

日本福島外海7.3強震1死185傷　獨居男被家具壓迫窒息亡

沖繩突現「巨大謎樣白煙」直竄升空　航空公司：這角度不可能！

離家失蹤4天...妻被逼「手放進滾燙熱油」　丈夫：證明清白給我看

持綠卡者可入境！　拜登撤銷移民禁令：有損美國利益

漂太平洋14小時！貨船水手「頭暈摔進海」沒人發現　靠1物保命

富比世：美軍承認F-35匿蹤戰機專案失敗，因為負擔不起

金正恩要求加強軍紀！親自主持會議　軍隊幹部「新舊大換血」

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

日媒：中國海警船若登陸釣魚台　日方可視同犯罪射擊

台灣缺水恐重創晶片業！水庫只夠用30天　台積電緊急出動水車救急

日本福島外海7.3強震1死185傷　獨居男被家具壓迫窒息亡

沖繩突現「巨大謎樣白煙」直竄升空　航空公司：這角度不可能！

離家失蹤4天...妻被逼「手放進滾燙熱油」　丈夫：證明清白給我看

持綠卡者可入境！　拜登撤銷移民禁令：有損美國利益

漂太平洋14小時！貨船水手「頭暈摔進海」沒人發現　靠1物保命

富比世：美軍承認F-35匿蹤戰機專案失敗，因為負擔不起

金正恩要求加強軍紀！親自主持會議　軍隊幹部「新舊大換血」

理財周刊／聯準會強力鴿派背書　牛年焉能不牛

嘉藥反毒無遠弗屆　跨海宣導幸福浯洲

累到身體莫名痠痛？筋膜修復及瑜珈伸展　隨時隨地舒緩放鬆

理財周刊／萬六剛破　萬七不是空頭夢

想高人一等！中醫曝轉骨湯「服用黃金期」　揭4原則勸：10點前就睡

曾傳昇與洪瑋漢背靠背　個人再三壘打5打點味全勝桃猿

「九二共識」春暖花開？　陸委會：呼籲對岸放棄強加於人政治主張

「展逸天行者」加入企甲新賽季　攜手北市大先求保級朝向制度化

理財周刊／低本益比景氣復甦股開胡

「以房養老」件數年增18.7%！女性最踴躍　金管會：經濟安全意識高

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警

插延長線突爆炸　7歲女童手指慘燒黑

受虐妻殺夫後猝死　屍體上絞架再死一次

巧克力原料「噁爛真面目」網友直呼：不敢吃

沈榮欽：科技巨頭「大亂鬥」將爆發！

拜登將簽行政命令強化供應鏈　白宮：台灣是重要夥伴

阿嬤開車墜河示意「不要救」！好心男看她慘死

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

FDA認證嬌生疫苗有效　預料將批准

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

為解決晶片短缺問題　拜登將簽行政命令

妻發現老公秘密IG　追蹤結果超反轉

更多熱門

相關新聞

二手青花瓷碗竟是明朝古董　價值近1400萬

二手青花瓷碗竟是明朝古董　價值近1400萬

美國康乃狄克州去年一場舊物拍賣中，有人以35美元（約新台幣980元）買下一個青花瓷碗，沒想到經鑑定後發現，它其實是15世紀明成祖統治時期的古董，預計可在3月紐約拍賣會上，以50萬美元價格售出。

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

通膨來惹嗎？

通膨來惹嗎？

最小天文學家！高中生發現4顆新行星

最小天文學家！高中生發現4顆新行星

母射殺2子女　兒苦苦哀求仍爆頭

母射殺2子女　兒苦苦哀求仍爆頭

關鍵字：

移民美國拜登簽證綠卡北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面