持綠卡者可入境！　拜登撤銷移民禁令：有損美國利益

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）24日宣布，將撤銷前總統川普頒布的限制移民簽證命令，將重新發放綠卡，並指出這項禁令損害了美國，也阻止了美國公民和合法永久居民和家人團聚。

根據《美聯社》報導，拜登24日宣布，將撤銷川普（Donald Trump）任內頒布的限制移民簽證命令，並強調關閉合法移民大門不會促進美國利益，「相反地，它損害了美國，包括阻止美國公民和合法永久居民的家庭和家人團聚，也損害了美國聘用全球人才的產業。」

川普2020年春天以保護受新冠肺炎損害的市場為由，暫停發放綠卡，還有包含H-1B、H-4、H-2B、L-1在內等技術工作簽證，並在12月31日將命令延長到今年3月底。根據美國移民律師協會（AILA）統計，至少12萬親屬優先移民被禁止入境；所有移民都無法入境，除非是為其配偶或21歲以下子女申請簽證的美國公民。

不過，目前僅放寬綠卡申請，其餘工作簽證的禁令都尚未解除。以H1-B簽證為例，它是一種專門核發給專業技術人才的工作簽證，每年發放8.5萬個名額；據悉該簽證的最大受惠者便是印度與中國。

支持該項禁令的人認為，這是企業尋求降低美國人工資的漏洞，因為他們能附給外國籍員工更低的工資，減少成本。

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