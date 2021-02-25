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金正恩要求加強軍紀！親自主持會議　軍隊幹部「新舊大換血」

▲▼北韓領導人金正恩2月24日親自主持了第8屆黨中央軍事委員會的首次擴大會議。（圖／路透）

▲金正恩親自主持了第8屆黨中央軍事委員會的首次擴大會議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩24日親自主持朝鮮勞動黨的軍事會議，並對著在場高層官員強調，必須確立軍隊內部的紀律，也要加強對新一代軍隊將領的控制。

綜合路透、《東亞日報》25日報導，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》指出，金正恩24日親自主持第8屆黨中央軍事委員會的首次擴大會議，除了討論軍隊幹部的政治或道德缺陷之外，更強調了確立軍隊內部的紀律，以及加強對新一代軍事幹部控制的重要性。

▲▼北韓領導人金正恩2月24日親自主持了第8屆黨中央軍事委員會的首次擴大會議。（圖／路透）

▲據南韓媒體報導，會議中金正恩做出軍事幹部的重要人事調整。（圖／路透）

金正恩表示，在軍隊內部確立革命性道德規律不是單純的實務問題，而是關係到人民軍存亡與軍隊建設、軍事活動成敗的命運性問題，「為了樹立新一代人民軍指揮成員的政治意識與道德觀念，應該加強教育事業與控制。」

南韓《每日經濟》報導分析，這是在南韓對北韓制裁、北韓境內新冠疫情嚴峻之下，所導致的經濟困境加劇，因此警惕軍紀切勿鬆懈。另外，軍事委員會會議中也對軍隊主要指揮官的任命做了堅決的人士調整，主要焦點被放在「新舊世代」的交替之上。

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