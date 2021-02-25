漂太平洋14小時！貨船水手「頭暈摔進海」沒人發現　靠1物保命

▲佩雷維帝洛夫落水的當下，其他船員並不知情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

國外貨船「銀色支持者」（Silver Supporter）2月航行於太平洋進行運輸補給，但立陶宛籍52歲男子值完夜班後身體不適，自甲板墜海，當時的他沒有穿救生衣，緊抓著廢棄捕魚浮標在海面漂浮至少14個小時後，才順利獲救。

綜合BBC、衛報報導，銀色支持者貨船2月16日航行於紐西蘭北島陶朗加（Tauranga）的港口與英國海外領地皮特肯群島（Pitcairn）之間，進行運輸補給。當日，52歲立陶宛籍水手佩雷維帝洛夫（Vidam Perevertilov）凌晨4時在引擎室值完夜班後，感到又熱又暈，便決定到甲板上透氣。

沒想到，這一走竟是海上漂流14小時的開始。佩雷維帝洛夫當時昏倒失去意識，從甲板上墜落海中，等到恢復知覺時，才驚覺他的船已經開走，接著他發現遠方有個黑點，儘管不知道黑點為何物，仍在第一時間向它游去，最終發現那是廢棄已久的捕魚浮標，就這樣緊抓著它漂在海面上。

在事發6小時後，船員們這才發現佩雷維帝洛夫失蹤的事實，趕緊把船調頭找人，並即發出求救訊號，大洋洲島嶼玻里尼西亞（Polynesia）的法軍隨後加入搜索，氣象部門檢視風向洋流等數據，確定可能漂流模式。

直到當日下午6時，銀色支持者貨船進行搜索時，一名船員聽到海面上傳來微弱聲音，發現漂浮在海面上的佩雷維帝洛夫正舉手示意。在獲救後，他已經耗盡體力，但所幸並未受傷。

佩雷維帝洛夫兒子馬拉特（Marat）受訪時透露，當時的爸爸看起來幾乎是老了20歲，儘管拖著疲憊身軀，但還活著，「（爸爸的）求生意志很強烈，且總是保持身體健康，我想這就是他能夠成功活下來的原因。」

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