中國火鍋底料可能致死！　「進口約10萬磅」美食安單位急下架回收

▲旅外的中國人會購買麻辣火鍋底料，一解鄉愁。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電編譯

美國食品安全檢查局（FSIS）表示，召回中國四川「名揚」（Ming Yang）公司生產的近10萬磅進口麻辣火鍋底料，因為其中一項牛脂成份並未經過適當審查，若食用可能會危害健康，甚至致死。

▲美國當局宣布召回約10萬磅的中國麻辣火鍋底料，並警告可能有致死危險。（圖／翻攝自FSIS）

美媒NBC、《國際財經時報》引述FSIS稱，總部位於加州的GLG貿易公司正在召回由中國進口的約10萬磅名揚麻辣火鍋底料，這些尚未通過規定檢查的產品已經被運往亞利桑那州、加州、夏威夷、內華達州、德州與紐約州的零售商與餐廳。

據FSIS發布的召回通知，中國是不符合美國法規核准的牛肉生產條件國家，而召回的3款火鍋底料中都含有一項加工牛油成份「牛脂」，因此必須在入境時通過複檢，獲得聯邦檢查標記後才能進入美國。

FSIS召回等級分為I、II和III三級，此次名揚火鍋底料的卻是以最高級的I級被召回，意即「是危害健康的產品，食用該產品有合理的可能性會導致嚴重、不利於健康的後果，或是死亡。」FSIS也建議，已購買此產品的消費者應該將其報廢，或者攜至購買來源處退貨。

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