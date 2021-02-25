WHO打臉「疫苗護照」：疫苗效力存在未知數！南歐搶辦德法意願低

▲西班牙、希臘等國家正推動在全歐盟國家適用的已接種疫苗證書，想重啟旅遊業。圖為西班牙機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐盟25日即將同意推動新冠疫苗接種證書，以便重啟旅遊業挽救經濟。只不過，世界衛生組織（WHO）表示，疫苗護照不該用於跨境旅行，因疫苗保護力仍存在關鍵未知因素，且已注射疫苗者也應該持續遵守現有防疫措施。

綜合路透、每日郵報報導，歐盟國家2020年為了防堵疫情採取封城措施，讓27個歐盟成員國陷入有史以來最嚴重的經濟衰退，尤其是仰賴觀光產業的歐盟南部成員國最為慘重。但隨著新冠疫苗問世，西班牙、希臘等國家正推動在全歐盟國家適用的已接種疫苗證書，想重啟旅遊業。

不過，德法等國家對疫苗護照的意願並不高，除了還有許多細節需要確認，例如是否適用全球各國、施打2劑疫苗的證書發放時間點等，也必須考量到可能對無法接種、不願施打疫苗者所帶來的歧視效應。

▲德國機場。（圖／路透）

依據路透社取得的聲明草稿，在沒有訂定確切時間表的狀態下，歐盟領袖呼籲持續致力於在疫苗接種證書方面採取共同措施。官員指出，歐盟正與國際航空運輸協會（IATA）、經濟合作暨發展組織（OECD）及世衛組織協調溝通，但染疫者痊癒後是否具有傳染性、免疫力能維持多久、是否應該獲得認證等問題仍有待確認，強調需要更多時間來取得共識。

對於跨境旅行，世界衛生組織現已反對使用疫苗護照此一方法，「WHO現階段的立場是，國家政府和交通運輸公司不應把新冠疫苗證書拿來當作出入境的條件」，因為疫苗在減少病毒傳播有效性仍存在關鍵未知因素，且已接種疫苗者也應該持續遵守防疫限制。

聽Podcast掌握國際局勢