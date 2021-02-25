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快訊／被誣運毒「冤獄2966天」！得利10號船長今翻案　逆轉判無罪

▲▼得利10號漁船運毒案，船長陳火盛獲判無罪。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲船長陳火盛遭關押2966天，今獲判無罪，百感交集。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

「得利10號」漁船運毒案纏訟10餘年，涉案船主林進龍、船長陳火盛在不知情的狀況下接受毒梟委託，協助運送藏有海洛因磚的DVD返台，2人因此遭依「走私毒品罪」重判18年定讞。但林進龍不甘平白蒙冤，選擇逃亡拒絕入監，期間透過冤獄平反協會協助聲請再審，終成功改判無罪確定；而2012年間入監服刑的陳火盛，在關押2966天後於去年10月重啟再審，今合議庭宣判結果，認定陳火盛無罪。

檢方調查，2009年時台商林金群與謝宗龍謀劃自菲律賓私運海洛因入台，並將16塊海洛因磚分藏於3部DVD內，隨後裝入紙箱，並寫上林進龍大名及聯絡電話，交由當時抵達菲國納卯港的「得利10號」船長陳火盛，佯稱是DVD壞掉，委託陳順道載回台灣交由船主林進龍修理；隨後林金群再撥打電話給舊識林進龍，請他代收紙箱後轉交給謝宗龍之妻。

待「貨物」自東港抵台入境後，謝宗龍收到通知便前往林宅拿取，不料卻遭埋伏警方逮個正著，這時林進龍、陳火盛2人才知自己竟成了運毒幫兇。林、陳2人雖然在偵查過程中不斷喊冤，強調自己並不知情，但均不被採信，最終遭依「走私毒品罪」重判18年定讞。

林進龍不甘自己平白無故蒙冤，拒絕入監服刑，在判決結果定讞後選擇逃亡，2017年透過冤獄平反協會協助聲請再審，最終平反成功，109年2月獲最高法院判決無罪確定；而2012年間入監服刑的陳火盛，在遭關押2966天後，終於在109年10月獲高雄高分院裁准再審、並停止執行，當天即從屏東監獄獲釋，案經高雄高分院合議庭調查審理後，今上午逆轉改判陳火盛無罪。

▼合議庭歷經數月審查，今逆轉宣判陳火盛無罪。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼得利10號漁船運毒案，船長陳火盛獲判無罪。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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