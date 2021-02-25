情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警...他們「堅持做完」

▲這一對情侶把公園當成自家後花園了。（圖／翻攝自泰國每日新聞）



實習記者周依儒／綜合報導

泰國曼谷的瓦琦拉班哲塔公園（Vachirabenjatas Park）驚傳有一對年輕男女，大白天當場上演活春宮，甚至無視一旁有孩童在，民眾看不下去拿起手機錄影存證並報警，而這對男女還是堅持要「完事」才離開，警方趕抵現場後也在地上發現這對男女使用過的保險套。

據泰國《每日新聞》報導，事件發生在本月13日，當時公園內有不少人正進行休閒活動，還有孩童在玩耍，這對情侶原本在的一棵樹下卿卿我我，但沒想到過一下子兩人竟直接脫下褲子，無視一旁有民眾，直接上演活春宮。

女民眾拉塔娜（Rattana）表示，當時她看這對情侶活春宮後很生氣，便直接拿出手機拍下這對情侶，並準備交給警方，但沒想到這對情侶竟也沒有立刻停下，而是等到完事後才慢慢離去。拉塔娜氣憤地說，「這兩人真的非常沒禮貌，那是在一個草地上，上面有一些小孩在玩，但他們倆人卻繼續！即使一些大人試圖在他們旁邊走動，但兩人也沒有停下來的意思。」

▲情侶用過的保險套外包裝。（圖／翻攝自泰國日報）

等到警方趕抵現場後，警方也在事發地點找到一個保險套包裝，並調閱了附近所有監視器，來找到這對情侶的行蹤。當地警方表示，這對情侶已經違法，且人證物證皆有，等到逮捕兩人後就會立刻將他們繩之以法。