世衛首批COVAX疫苗抵非洲「這國」　8.7萬人確診…共配60萬劑！

▲工作人員將首批COVAX疫苗放進冷藏庫。（圖／路透）



文／中央社

世界衛生組織（WHO）領導的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）今天配送首批疫苗，運抵迦納免費提供這個西非國家為民眾接種。

聯合國兒童基金會（UNICEF）與世衛發表聯合聲明說，一架由印度孟買起飛的飛機今天在迦納首都阿克拉（Accra）降落，攜帶60萬劑英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford）共同研發的疫苗。

▲▼首批COVAX疫苗送抵迦納。（圖／路透）



聲明說，這批疫苗是印度血清研究所（Serum Institute of India）生產，「這60萬劑疫苗只是COVAX初步配送AZ疫苗的一部份…代表第一批送往低至中低所得國家的冠狀病毒疾病疫苗」。

COVAX表示將在2021年底前分發20億劑疫苗，包括免費提供18億劑給較貧窮國家的政府。迦納共將獲得241萬劑疫苗，該國自疫情爆發以來有超過8萬700人確診，其中約580人不治。

COVAX配送首批疫苗，距離世衛首度宣告新型冠狀病毒為全球流行病已將近一年，也是COVAX計畫推出後近8個月。COVAX目標是從富裕國家募資研發疫苗，並且在世界各地公平地配送疫苗。

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