談中國挑戰　戴琪：建立美國盟友統一戰線

▲美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

美國貿易代表提名人戴琪明天將出席國會任命聽證會，預料中國挑戰會是重點。她認為，應制定計畫要求中國履行承諾，美國與盟友建立統一戰線至關重要。

戴琪明天將出席聯邦參議院財政委員會提名聽證會，接受國會議員質詢。根據美國貿易代表署（USTR）晚間公布的書面聲明，戴琪在自我介紹時提到，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。作為移民的女兒，能出任美國貿易代表的職務，她感到榮幸。

她表示，若能出任貿易代表，首要任務是協助美國社會擺脫疫情大流行與經濟危機衝擊。拜登政府正與國會及其他國家、可信賴夥伴攜手合作，美國貿易代表署將協助建立強大供應鏈，使美國的經濟重回軌道。

聲明指出，長遠而言，必須推行促進全體美國人利益的貿易政策，包括促進美國廣泛、公平的經濟成長，支持創新並提升競爭力。

戴琪也談到中國挑戰。曾經擔任針對中國不公平貿易行為美方首席法律顧問的她表示，她親身了解到，透過策略性及一致性的計畫，要求中國為其承諾負責，且美國要能與國家主導的經濟模式競爭，至關重要。

她清楚現有資源中的機會與局限性，她也知道建立美國總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要。

戴琪表示，美國必須與他人共同努力，以促進並捍衛在公正社會中共享的自由、民主、真理與機會的價值觀。

戴琪指出，中國既是競爭對手，也是貿易夥伴與巨大的參與者，美國也需要中國的合作以因應某些全球性挑戰。她強調必須多管齊下，在國內優先考慮經濟復甦，投資美國人民與美國基礎設施，以發揮潛力、增強競爭力並建立更具包容性的榮景，同時也須制定規範全球貿易的價值觀與規則並致力執行。

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