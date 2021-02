冰島規模5以上強震搖不停…「火山活動」暴增！　首都也狂晃

.

文/中央社

冰島當局表示,一場強烈地震今天撼動包括首都雷克雅維克(Reykjavik)在內的冰島西南部,引起火山活動增加,所幸未造成嚴重人員傷亡或損失。

當局並指出,這場地震震央位於凱利爾山(Mount Keilir)附近。這座378公尺高的小山位於雷克雅維克南方約30公里的雷克雅內斯半島(Reykjanes Peninsula)。

美國地質調查所(USGS)測量到格林達爾克(Grindavik)漁港東方約4公里發生一起規模5.6的地震。冰島當局則在格林威治時間10時5分(台灣時間晚間6 時5分)測得規模5.7的地震。

根據人在雷克雅維克的法新社記者,地震後還可感受到多次震動,其中12場規模超過4,中午時分仍持續震動。

冰島氣象局(IMO)的地震危害協調人楊斯多蒂爾(Kristin Jonsdottir)告訴冰島國家廣播公司(RUV):「我們都清楚這是一個(地震)活動密集的區域,但我(在雷克雅維克)不曾在這麼短的時間內,經歷或感受到這麼多強烈地震。這很不尋常。」

