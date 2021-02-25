東奧聖火傳遞倒數…行經「緊急事態區」就取消！大阪有望提早解封

▲延後一年的東京奧運聖火傳遞將在3月25日開跑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本大阪、愛知等府縣因新冠肺炎確診人數持續下降，目前政府正在研擬，將緊急事態宣言提早至28日解除，預計在26日做出正式決定。另外東京組委會25日也宣布，在3月25日展開的聖火傳遞，若是途經還在緊急事態宣言中的地區，將會取消公路傳遞，直接採用點燃聖火儀式，避免民眾群聚。

根據《時事通信》、《日經新聞》報導，大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡等5縣，因新冠肺炎確診人數持續下降，日本政府正研議將原訂到3月7日結束的緊急事態宣言，提早至28日解除，預計26日會由日本新冠對策本部做出最後決議，再由首相菅義偉宣布。

日本東京奧運暨帕運組織委員會25日宣布，針對3月25日即將展開的聖火傳遞，也將實施新的防疫措施。首先若是聖火傳遞途經還在緊急事態宣言內的地區，將取消公路傳遞，直接進行點燃聖火儀式；除此之外，民眾只能在自身居住的地區觀看，不可跨區至他處。

為了避免群聚，點燃聖火儀式採取預約觀看制，根據每個地區有不同的人數限制。負責聖火傳遞的跑者，必須在2個星期內避免群聚，若是疑似感染則會暫緩參加；若是跑者居住在緊急事態宣言地區，且須跨區傳遞聖火的話，將先在跑前一周進行新冠肺炎篩檢。

預計在3月25日開跑的聖火傳遞，預計從過去作為福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE出發，利用121天跑遍全日本，直到7月23日在東京國立競技場的開幕式為止。

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