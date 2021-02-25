紐約新變種病毒B.1.526急速擴散中　研究：恐衝擊疫苗效力

▲目前2項研究均尚未發表在科學期刊上，但專家認為，研究結果顯示變異毒株的傳播狀態是真實的。圖維紐約民眾排隊施打新冠疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國超過2832萬人確診新冠肺炎，儘管疫苗開打，但研究人員如今再度示警，新冠變異毒株「B.1.526」正在紐約市快速蔓延，且可能削弱疫苗效力。

紐約時報報導，新冠變異毒株B.1.526最早於2020年11月被發現，截至2月中旬，它約佔科學家共享數據庫中病毒基因序列的四分之一。依據加州理工學院（Caltech）23日發布的最新研究及哥倫比亞大學（Columbia University）24日的研究，此一毒株目前正在紐約市迅速擴散。

加州理工學院研究人員在全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料庫中發現，被稱為「B.1.526」的變種病毒現正增加中，且帶有2種基因突變，一為被認為衝擊疫苗效力的E484K突變，另種為影響病毒人類細胞結合緊密程度增加傳染率的S477N突變。計算生物學家維斯特（Anthony West）指出，截至2月中旬，已有27%的病毒序列是此一變種病毒。

▲為了因應新冠變種病毒出現，研究人員正研究相對應疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

衛報引述哥倫比亞大學團隊研究結果指出，儘管在紐約市及周邊地區所收集的樣本之中，並未發現染上南非及巴西變種病毒的高患病率，但卻發現大量源自美國本土的變異毒株B.1.526，且與南非變種病毒B.1.351及巴西變種病毒P.1有相似之處。

紐約時報一文提到，哥倫比亞大學團隊採用的方法與加州理工學院不同，在研究1142份樣本後發現，有12%確診者身上的新冠病毒有E484K突變，患者平均年齡大6歲，住院可能性較高。

免疫學家努森茲維格（Michel Nussenzweig）坦言，相較於加州變種病毒，他更擔憂紐約出現的變異毒株，「雖然這並不是什麼好消息，但知道這一點就是好事，這樣我們也許就能做點什麼。」

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