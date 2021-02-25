惡魔來了！加州變種病毒傳染性增24%　抗藥性高…疫苗效度掉一半

▲加州最近出現一種傳染性與抗藥性更強的新冠變種病毒株。圖為變種前的新冠病毒。（圖／翻攝自美國CDC官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國最近在加州發現一種新的變種新冠病毒株（B.1.427／B.1.429），專家研究後發現，這種加州變種病毒的傳染性更強，比其他菌株高出19%至24%，而且還對新冠疫苗所製造的抗體具有抗藥性，讓人對疫苗的有效性產生擔憂。

綜合CNN、《紐約時報》和《洛杉磯時報》報導，美國加州大學舊金山分校（UCSF）在檢測州內新冠病毒樣本後發現，去年9月的病毒樣本並未找到加州變種病毒，但截至1月底，當地就有50%的新冠肺炎案例與加州變種病毒有關，預計到本月底，這種變種病毒的病例將佔據全州病例總數的90%，因此UCSF的研究團隊認為，加州變種病毒的傳染性高出了19%至24%。

▲加州變種病毒的高抗藥性讓人擔憂疫苗是否仍有效。（圖／路透）

此外，研究人員還發現，加州變種病毒所產生的變異與南非和英國變種病毒不同，它的突變發生在棘蛋白的部位，因此它在進入人體後，可以更有效的與人體細胞結合，讓其傳染性變得更。據《The Outlet》報導，科學家認為，加州變種病毒的這種突變將使它感染人類肺部組織的機率高出約40%。

UCSF臨床微生物實驗室副主任查爾斯（Charles Chiu）表示，加州變種病毒極度危險，人們應該將它視為與英國、南非和巴西變種病毒一樣「值得關注」的病毒株，因為現在，「魔鬼已經來了」。他也補充與過去發生變異的病毒相比，加州變種病毒對抗體具有更高的抗藥性，讓新冠疫苗的有效性下降到正常水平的一半，這也引發一個更嚴重的問題，即有多少疫苗能有效預防加州變種病毒。

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