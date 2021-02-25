NASA毅力號降落傘「藏暖心彩蛋」被破解　登火星前只6人知道！

▲NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）降落傘。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合編譯

美國航太總署（NASA）22日公開了火星探測車「毅力號」（Perseverance）登陸的照片和影片，很快就被網友發現，在毅力號巨大的降落傘上竟然藏了鼓舞人心的「彩蛋」。

根據ABC NEWS報導，工程師需要透過橘色和白色條紋，了解降「毅力號」落火星時的移動方向。系統工程師克拉克（Ian Clark）2年前想到，可以使用二進位代碼，在降落傘上藏隱藏訊息。

▲NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）。（圖／路透社）

降落傘上寫著NASA推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）的座右銘「挑戰一切的可能」（Dare Mighty Things），這也是羅斯福總統的名言；另外還有加州帕薩迪納（Pasadena）總部的GPS座標。

在「毅力號」降落之前，只有6人知道降落傘上有隱藏訊息，並且等到電視發布記者會上才宣布。在影像公開之後，太空迷們花了幾個小時就把「彩蛋」解答出來。

克拉克表示，放隱藏訊息的過程「超級有趣」，但下次會更有創意一點，「會努力換成另一種編碼方式，但不會讓它太明顯」。