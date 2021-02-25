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科技巨頭「大亂鬥」將爆發！　沈榮欽：利潤豐厚的好日子要結束了

▲▼蘋果與臉書。（圖／路透、路透）

▲蘋果與臉書。（圖／路透、路透）

記者邱茀濱／綜合報導

澳洲政府與臉書先前互槓，前者要求引用新聞時需向當地媒體付費，而後者則強硬下架所有澳洲媒體的新聞。不過，臉書23日宣布，雙方已達成共識，並承諾未來幾天內就會解禁。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽卻觀察到，科技巨頭間的大亂鬥即將到來，平靜安好而利潤豐厚的好日子已經快要到頭了，最終將重塑新一輪的科技巨頭面貌。

沈榮欽在臉書PO文說，臉書先前與澳洲政府槓上，隨後加拿大政府也加入戰局，它眼見眾怒難平，才表示願意重新回到談判桌，雙方已於23日達成共識，若臉書能夠與媒體就版權達成協議，政府將不會將臉書列入《新聞媒體協議規範》中；臉書也同意將恢復澳洲媒體的連結與分享，也願意對澳洲公共利益的媒體加以投資。

不過，他認為各界不僅關心臉書與澳洲的協議，還有加拿大等各國政府的行動，以及其他科技巨頭間的戰爭。目前，蘋果與臉書正因隱私權保護而爭得不可開交，臉書則威脅要以《反托拉斯法》來對抗蘋果。

▲▼ Google,Facebbok,臉書,澳洲。（圖／路透）

▲谷歌、臉書日前槓上澳洲政府。（圖／路透）

沈榮欽提到，而谷歌則因《新聞媒體協議規範》的爭議中，向澳洲政府表示不惜退出澳洲的搜尋市場後，微軟卻立刻與澳洲政府達成協議，一旦谷歌退出，將以微軟的「Bing」取代；然而在臉書與澳洲政府槓上時，微軟卻跳出來表示支持澳洲《新聞媒體協議規範》的立法精神。

他認為，蘋果、谷歌、微軟與臉書之間的大亂鬥即將到來，而且谷歌、臉書與亞馬遜正在美國與歐盟接受嚴格的《反托拉斯法》調查，「如果坐實的話，天價罰鍰算是好的，最嚴重的後果是分拆科技巨頭。」

「科技巨頭之間的戰爭已經開始了。」沈榮欽強調，平靜安好而利潤豐厚的好日子已經快要到頭了，最終將重塑新一輪的科技巨頭面貌，即使最後谷歌與臉書依舊是不可觸及的存在，「但谷歌再也不是過去那個谷歌、臉書也不再是過去的臉書了」。

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