信義區40年透天裝修等入厝　買家重裝電表見「實際屋齡」崩潰

▲蘇姓民眾以為買到便宜的北市精華區40年透天厝，交屋才發現實際屋齡超過60歲。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

蘇姓民眾前年在台北市信義區買了1棟3層透天，雖然建物謄本已近40年，但價格不高，咬牙買下進行裝修，結果不但發現房子壁癌滲水嚴重，在申請電表時更發現「1958年就裝過電表」，屋齡硬生生多出20幾年，蘇女控告賣家和房仲等5人涉嫌詐欺，但台北地檢署查出這是背景特殊的「遷建基地」，根本沒人知道實際屋齡，因此處分不起訴。

蘇女提告指控，她在2019年間，以1850萬元買下位在台北市永吉路上的這間3層透天，當時房仲拿的土地登記謄本，顯示屋子是1981年建築完工，結果一敲牆面發現嚴重滲水還有壁癌，已經夠煩心，沒想到又被台電人員告知，屋子早在1958年就已經裝過電表，等於屋齡至少超過60年。

▲信義區永吉路上有不少自行修建的遷建戶，因土地所有權問題，登記時間混亂。（示意圖／記者屠惠剛攝）

被控詐欺的原屋主林姓兄弟姊妹4人現年都已5、60歲，林家大哥喊冤稱房子是共同繼承下來的，但現在也已經搬離10幾年；主要負責賣屋的大姊則稱，真的不知道房子屋齡多少，但2次跟買家見面時，都有強調房子很老。

林家老三則說，小時候家裡只有1樓，因為颱風淹大水後增建2樓，後來全家搬家了，就沒注意到何時被母親增建到3樓；老么則說自己年紀最小，對房子核時蓋好根本沒有記憶，搬家後，舊家都由母親在管理，她沒再回去看過。

被告的陳姓房仲則澄清，曾告訴買家這是棟特殊的「遷建戶」，並以個人專業意見告知買家，「台北市4、5層樓公寓都4、50年了，透天3層樓不可能只有38年」，陳男同事也證稱，這附近的房子都有同樣的特殊情況，他們每次都會跟買家強調說明「屋齡不可考」。

▲檢察官相信賣家也不知道自己老家的實際屋齡，並不涉及詐騙。（示意圖／pixabay）

檢察官調查發現，原來早年台北市為了拓寬馬路的原因，會安排居民搬到「遷建基地」，但是這些遷建戶沒有土地所有權，房子蓋了也沒使用執照，直到1980年代開始陸續跟政府申購土地，並簽下切結書，簽名的那一刻，就是屋齡的起算點，所以在這棟透天附近的房子，雖然看來差不多，但每間屋齡都不一樣。

北檢認為，因為這種遷建基地的房子歷史背景特殊，賣家4名兄弟姐妹又是繼承而來，的確有可能不知道實際屋齡狀況，而房仲曾說明遷建基地的特殊性，買家不可能不追問實際完工日期，因此不能怪賣家或房仲隱瞞屋齡，至於房子有壁癌滲水的情形，賣家已經也已答應負責修繕，因此認為全案詐欺嫌疑不足，處分不起訴。

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