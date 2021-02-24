　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

錯過3天前關鍵！媽媽怒控7歲兒是「邪惡巫師」　壓入浴缸活活淹死

▲▼浴缸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名母親深信7歲兒子是「巫師」，竟把親生骨肉壓入浴缸淹死。她事後才被診斷出罹患思覺失調症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

英國艾塞克斯郡發生一起悲劇事件。39歲的克里斯蒂娜（Christina Acres）因精神狀況緊急送醫，但院方卻未能察覺警訊、妥善處理，僅開立常規性藥物，就把病患放行回家。她3天後指控7歲兒子喬治（George）是「邪惡巫師」，狠狠掐住孩童頸部，將其壓入滿水浴缸，活活淹死。

Metro報導，本案發生於2018年7月23日。法庭文件指出，克里斯蒂娜當時已經「精神錯亂，以至於完全脫離現實」，為了拯救兒子免於「比死亡更糟糕的命運」，才會犯案。她被起訴謀殺罪並接受審判，最後因病情而獲無罪判決，但必須終生住在精神病醫院。

克里斯蒂娜犯案後才被診斷出思覺失調症，但已經無法挽回兒子性命。該郡兒童保護委員會的最新調查卻指出，精神健康醫療體系發生一連串失敗，從業人員也「錯失干預機會」，才會釀成這起悲劇。

根據調查，克里斯蒂娜過去就曾出現幻覺與幻想，案發2周前一直擔心鄰居密謀對付她，深信車子的煞車系統被動了手腳，徹夜踱步並宣稱「他們要殺了我們所有人」。

克里斯蒂娜也曾接受國民保健署（NHS）心理健康服務，但似乎沒有人員察覺到她對於兒子產生的影響，並提出警告或應對措施。其家屬也曾致電該機構表達憂慮，卻因接線人員忙碌，未獲處理。

克里斯蒂娜情況不斷惡化，案發3天前被緊急送醫，卻被院方人員認為，沒有出現必須立刻轉院或住院的明顯症狀。一名普通科醫師稍後接手看診，也判定她「沒有出現不適」，查閱病歷後開立「常規性抗精神疾病藥物與助眠藥物」，就讓患者離開。

調查人員呼籲，NHS應該更加嚴格處理兒童相關案件，提出雙親心理健康狀態影響孩童的風險評估，甚至設立全天候待命的精神科醫師。

艾塞克斯郡夥伴大學NHS基金會信託反駁部分調查結果。他們表示，該機構已經推出24小時全年無休的危機應對與家庭治療服務，以及最新的「交通號誌系統」，以利評估患者風險。

聽Podcast掌握國際局勢

保濕、亮白、緊緻，一次搞定！

 
ET快訊
台積電連殺5天　專家曝驚悚「地板價」喊：韭菜別接刀
賈永婕被熱油燙傷臉！緊急處置「犯一個錯」：我的臉毀了
焦糖哥哥、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？
辣模青青涉仙人跳「放火」　曝法院「證人傳票」真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

深夜闖鬧鬼聖地外送！他搭「經文電梯」竟突飄香味　嚇瘋狂逃

錯過3天前關鍵！媽媽怒控7歲兒是「邪惡巫師」　壓入浴缸活活淹死

送信遇家犬狂吠…狠心郵差下秒「掏彈弓直射臉」！　狗狗左眼瞎了

長圓柱型UFO飛越客機上方！機師空中對話曝光　美航證實「是真的」

夫妻命！身分證上的「2超級巧合」　讓他們註定在情人節結婚

真實版「皮卡丘」發出螢光！全身泛紅如放電　驚奇畫面曝光

希拉蕊跨足文壇！攜手暢銷作家　政治懸疑小說10月問世

4歲女童滑倒頭盔卡大樹　媽奇異感應「怪怪的」...接到她吊死噩耗

受虐妻殺夫…絞刑前猝死！　婆婆一句話「屍體上絞架再死一次」

韓足球國手「逼學弟幫吞吐」否則毒打　網一面倒指韓惠軫年下尪！

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

深夜闖鬧鬼聖地外送！他搭「經文電梯」竟突飄香味　嚇瘋狂逃

錯過3天前關鍵！媽媽怒控7歲兒是「邪惡巫師」　壓入浴缸活活淹死

送信遇家犬狂吠…狠心郵差下秒「掏彈弓直射臉」！　狗狗左眼瞎了

長圓柱型UFO飛越客機上方！機師空中對話曝光　美航證實「是真的」

夫妻命！身分證上的「2超級巧合」　讓他們註定在情人節結婚

真實版「皮卡丘」發出螢光！全身泛紅如放電　驚奇畫面曝光

希拉蕊跨足文壇！攜手暢銷作家　政治懸疑小說10月問世

4歲女童滑倒頭盔卡大樹　媽奇異感應「怪怪的」...接到她吊死噩耗

受虐妻殺夫…絞刑前猝死！　婆婆一句話「屍體上絞架再死一次」

韓足球國手「逼學弟幫吞吐」否則毒打　網一面倒指韓惠軫年下尪！

西濱公路又現驚險急停！貨車沿路掉漢堡100m　駕駛衝內線狂撿

Jennie牛仔吊帶褲「裡面沒穿」變女流氓　粉絲暴動：被威脅也願意

20天春訓告一段落　吳念庭漸入佳境：繼續為新球季努力

陳冠霖大街慘跌臉破相！本命年甩厄運「自家頂樓當小農」

棉花糖休團8年真的回來了！　一次公布2喜訊...粉絲嗨翻

解決企業缺地！中市府祭5+1招　土開業者：樂觀其成

熱炒店免費白飯！奧客「整鍋端走」外帶　老闆氣瘋：祝全家便秘

美規KIA Carnival 7座MPV亮相　國內最快3月正式上市

親口道歉Kobe妻！　Rapper「消費Kobe墜機意外」認錯：非特意針對

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

插延長線突爆炸　7歲女童手指慘燒黑

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中

慎入！萬蟲蠕動「囚禁餵食秀」500萬人留言點菜

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰爆哭

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

巧克力原料「噁爛真面目」網友直呼：不敢吃

恐怖虐囚！他被逼侵入檢查暴打　裸身慘死

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

更多熱門

相關新聞

McLaren油電超跑Artura 1280萬起

McLaren油電超跑Artura 1280萬起

與原廠海外發表僅時隔一週，McLaren（麥拉倫）台灣總代理永三汽車今（24）日也正式發表最新量產油電超跑Artura，不僅開出空車價1,280萬，同場加映還有「最速McLaren」Speedtail，在牛年剛開始便來一場火力展示。

Jaguar宣布2025轉為純電動車品牌

Jaguar宣布2025轉為純電動車品牌

英相才宣布解封計畫　出遊預訂數暴增

英相才宣布解封計畫　出遊預訂數暴增

英相宣布第3次解封4階段　6月全面恢復

英相宣布第3次解封4階段　6月全面恢復

慘遭墨粉沾染變黑天鵝！一周後仍「洗白失敗」

慘遭墨粉沾染變黑天鵝！一周後仍「洗白失敗」

關鍵字：

英國NHS思覺失調症心理疾病精神健康

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面