希拉蕊跨足文壇！攜手暢銷作家　政治懸疑小說10月問世

▲ 希拉蕊先前於民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約23日綜合外電報導

美國出版商西蒙與舒斯特今天宣布，2016年與川普一同角逐白宮寶座的前國務卿希拉蕊．柯林頓準備與加拿大作家露意絲．佩妮（Louise Penny）搭檔，撰寫一本政治懸疑小說。

西蒙與舒斯特（Simon & Schuster and St. Martin's Press）說，「恐怖之國」（State of Terror，暫譯）將於10月12日問世，內容講述一名新任國務卿在其政治對手麾下任職，試圖揭開「一連串使全球秩序陷入混亂的恐怖攻擊」內幕。

前總統川普的「美國優先」政策限制了美國全球領導角色的地位，儘管書中沒有明確提及川普，但故事背景是「美國領導地位在國際舞台縮水的4年之後」。

希拉蕊（Hillary Clinton）在聲明中說：「與露意絲一起撰寫懸疑小說宛如美夢成真。」「我喜歡她的每一本著作、書中角色和她展現出的友好情誼。現在，我們將結合我們的經驗，探索存在高風險外交和背叛的複雜世界。這一切都不像是第一次出現。」

I'm thrilled to be writing my first book of fiction with Louise Penny, one of my favorite authors and a dear friend. Get ready for some high-stakes diplomacy and treachery. https://t.co/f7yybDWjqz pic.twitter.com/St4BNwgBK0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 23, 2021

佩妮說，與希拉蕊合作是「一次令人難以置信的經歷，在高風險危機爆發之際，進入國務院、進入了白宮、進入了國務卿的腦袋裡」。

她說：「在開始之前，我們談到她擔任國務卿的時光。她最恐怖的噩夢是什麼？答案是恐怖的國度。」

暢銷作家佩妮所著的「加馬什督察長」（Inspector Armand Gamache，暫譯）系列小說，被翻譯成31種語言。

希拉蕊追隨丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）的腳步跨足文壇；柯林頓與暢銷作家派特森（James Patterson）合作的政治驚悚小說「總統千金」（The President's Daughter，暫譯），將於今年6月出版。

這是柯林頓與派特森繼2018年「失蹤的總統」（The President is Missing）後第二度合作。「失蹤的總統」描述白宮遭遇恐怖網路攻擊，銷售超過300萬本，並將翻拍成電視劇。（譯者：劉文瑜／核稿：劉淑琴）