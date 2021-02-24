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夫妻命！身分證上的「2超級巧合」　讓他們註定在情人節結婚

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國一對新婚夫妻，因為身分證上的巧合，讓他們成為天生一對。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合外電編譯

每年2月14日情人節都是情侶甜蜜放閃的最佳時機，但對於美國科羅拉多州這對佳偶而言，2021年的情人節比以往都更加意義非凡。

根據《今日美國》（USA TODAY）報導，美國27歲的新娘蕾西（Lacey）與30歲新郎泰勒（Tyler）各自的「生日」都是2月14日，因此選在這天共結連理，對他們來說，未來這天除了是情人節、生日以外，還是小倆口的結婚紀念日，簡直是最浪漫的一天。

報導指出，這對夫妻倆多年來不斷向他人出示身分證，來證明彼此都是2月14日出生的「天生情人」，他們在婚禮網站上寫道，「我們之間的愛確實像童話！我們曾經歷的一切帶領著我們一同邁向美好的生活。2021年2月14日這天不僅要慶祝我們的婚禮，也同時要慶祝我們27歲和30歲生日！」

蕾西向媒體表示，每個人聽到他們的生日時都嚇壞了，但更巧的是，泰勒的姓氏是「瓦倫丁」（Valentine）。英文的情人節「Valentine's Day」就是取自這個名字，因此兩人結婚後就會正式成為「情人先生與情人太太」（Mr. and Mrs. Valentine），這不禁讓蕾西笑著說，「他是我永遠的情人！」

蕾西與泰勒開玩笑地表示，婚禮上的蛋糕必須兼具2種功能，因為他們要同時慶祝結婚與生日，可能會在婚禮蛋糕上面插蠟燭，再請現場所有人一起唱生日快樂歌。泰勒說，世界的奇妙運轉，讓他們在完美的巧合下相遇，並成為一生的伴侶。

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