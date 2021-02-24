真實版「皮卡丘」發出螢光！全身泛紅如放電　驚奇畫面曝光

▲跳兔在紫外線照射下會發出紅橙色的光。（圖／翻攝Scientific Reports）

記者吳美依／綜合報導

跳兔（Springhares）外型靈巧可愛，被認為神似日本動漫《精靈寶可夢》的角色「皮卡丘」。科學家最近發現，牠們在紫外線的照射下會散發出紅、橙色光芒，成為舊世界（泛指歐亞非大陸）第一個被充分證明、會產生「生物螢光」（Bio-fluorescence）的胎盤類哺乳動物。

跳兔是齧齒類跳兔科（Pedetidae）草食夜行性動物，性喜掘土穴居，通常獨居在半乾旱地區，目前僅有2種現存物種，分別是棲息非洲南部的跳兔（Pedetes capensis）、主要出沒於肯亞和坦尚尼亞的東非跳兔（Pedetes surdaster）。

研究團隊觀察6隻活體跳兔和14個博物館標本後發現，所有個體皆能散發紅色至橘色波長的生物螢光，但發光強度仍有差異與變化。此外，活體跳兔的發光反應比標本更加活躍，可能意味著生物螢光反應將隨著時間推移，逐漸消散。

研究團隊也發現，生物螢光物質分布在毛髮角質層，無法輕易洗滌去除，1905年製成的標本上也可觀測到。

美國威斯康辛州諾斯蘭學院（Northland College）教授歐森（Dr. Erik Olson）解釋，生物螢光的散發原理是個體「吸收較短波長的光，並重新釋出較長波長的光」，過去在無脊椎動物、鳥類、魚類、爬蟲類、兩棲類、美洲飛鼠、美洲負鼠等動物身上都曾發現，且大多是夜行性或對紫外線敏感的物種。

研究團隊目前仍不確定跳兔生物螢光的生態影響，但他們認為，此反應可能比先前所想像的更廣泛分布在哺乳動物之中。歐森也指出，本次發現支持了一項假說，也就是「生物螢光與紫外線或許對於黃昏與夜行性動物具有重要生態意義」。

此研究18日被發表在英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

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