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一天奪3條人命！惡男殺死女鄰居　「挖出心臟煮」全家一起吃下肚

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州近來發生一起駭人案件，42歲男子安德森(Lawrence Paul Anderson)殺害40歲女鄰居布蘭肯希(Andrea Lynn Blankenship)後，竟然挖出對方的心臟並帶回家，下廚煮給家人一起吃下肚，等到大家吃飽後，又持刀奪走2條人命。

安德森被控9日闖入女鄰居布蘭肯希家中，用刀刺殺對方並取出心臟，同一天傍晚又對同住的3名家人下手，把心臟和馬鈴薯一起烹煮，餵飽他們後持刀殺害67歲叔叔派伊(Leon Pye)與4歲孫女凱奧斯(Kaeos Yates)，姑姑德希(Delsie Pye)雖然也被刺傷但是幸運活了下來。

警方接到報案前往現場，發現現場到處是血，派伊倒在地上已經身亡，另外2人重傷，安德森則在另外一間房間內嘔吐，2天後他才坦承所有犯行，包含殺害布蘭肯希一案，警方也順利找到布蘭肯希遺體與用來煮心臟的相關用具。

當地媒體指出，安德森有吸毒與暴力犯罪多項前科，2006年曾因為家暴女友入獄，2012年又因為在小學附近販毒入獄，2017年則因為持有槍枝與毒品3度入獄，沒想到近來獲得緩刑，出獄沒有多久又犯下3起謀殺案，目前關押在監獄中等候開庭。

▼男子殺人後，竟然把心臟煮給家人吃。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼煮飯,做飯,料理,家事,炒菜。（圖／達志影像／示意圖）

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