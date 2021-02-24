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快訊／老虎伍茲車禍術後醒了！　官方推特證實：正在病房恢復中

記者詹雅婷／綜合報導

美國高球球星老虎伍茲（Tiger Woods）23日上午發生嚴重車禍，腿部開放性骨折，接受手術。依據官方推特最新消息，稍早接受手術的老虎伍茲現在已經甦醒，正在醫院病房恢復當中。

老虎伍茲團隊23日深夜透過聲明表示，老虎伍茲23日上午遭遇車禍送至醫院治療，右腿及腳踝接受長時間手術，「他現在醒了，有反應，正在醫院病房恢復中」。不過，老虎伍茲復原具體細節及住院時間仍不清楚。

聲明進一步提到，感謝外界給予支持，也謝謝加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center）優秀醫護人員、洛杉磯郡警消單位的協助，現階段不會有更進一步的消息，感謝大家的祝福以及為他與家人保留隱私空間。

另據加州大學洛杉磯分校醫學中心首席醫療官馬哈貞（Anish Mahajan）說明，老虎伍茲右腿多處開放性骨折，因粉碎性開放性骨折影響脛骨與腓骨上下部分，執刀醫師把鋼條植入脛骨固定，並在足部及腳踝處打入螺釘及鋼釘固定，腿部肌肉與軟組織的部分則透過手術移除肌肉上的覆蓋物，減輕因腫脹造成的壓力。

►老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光
►老虎伍茲飆速撞爛車「意識超清楚」　韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命

▼美國知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）。（圖／達志影像／美聯社）

▼車禍現場曝光。（圖／路透）

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

▼ 老虎伍茲飆速撞爛車，靠安全氣囊保命。（圖／路透）

▲▼ 老虎伍茲飆速撞爛車「意識超清楚」　韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命。（圖／路透）

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