她買樂透7數字「全部差1碼」錯失70億！　夢碎傻眼：也太衰

記者吳美依/綜合外電報導

英國倫敦19歲少女泰拉(Tayla Octave)想要碰碰運氣,於是購買「歐洲百萬」(EuroMillions)彩券。但她卻發現,自己所選的7個號碼竟全和開獎號碼相差1個數字,就這樣和頭獎1.78億英鎊(大約新台幣70億)擦身而過,簡直無法相信自己的「衰運」。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導,泰拉19日一共購買3張彩券,其中一張所選擇的數字分別是5、13、24、45、49以及幸運星號碼6與11。但是,樂透當晚開出的號碼卻是4、12、25、46、48以及幸運星號碼7和12。

泰拉受訪時回憶,她一開始只是發現槓龜,但把彩券與電視畫面放在一起比較時,才意識到每個數字都差1碼,「我只是覺得很沮喪。雖然贏得樂透的機率本來就不大,但只差這麼一點點,真令人心碎。」

雖然泰拉錯失頭獎,但另外2張彩券仍中了2個號碼,能夠贏得2.8英鎊(大約110元台幣)。

