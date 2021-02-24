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長圓柱型UFO飛越客機上方！機師空中對話曝光　美航證實「是真的」

▲▼UFO。（圖／取自免費圖庫Visualhunt）

▲美國航空一架客機在21日與一架UFO相遇。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Visualhunt）

記者葉睿涵／綜合報導

ABC 7 News的調查記者道格拉斯（Steve Douglas）指出，美國航空一架客機在21日從辛辛那提（Cincinnati）飛往鳳凰城（Phoenix）時，在新墨西哥州的東北部上空與一架不明飛行物體（UFO）相遇。這架2292航班的飛行員在下午1點左右，通過無線電與控制台聯絡，聲稱有一架看起來像是導彈一樣的UFO正快速經過班機上方。

綜合福斯新聞和ABC 7 News報導，在道格拉斯公開的錄音檔中，飛行員激動地詢問控制台，是否看到班機上方有一個目標，因為飛行員注意到，「一個長圓柱型、看起來像是導彈一樣的物體，正快速地飛越我們的頭頂」。

道格拉斯分析，由於21日是週日，當天軍人們都在休息，而且軍方也並未發出軍事試射通知，因此即使飛行員在與控制台的對話中提到了「導彈」，但他不認為這個飛碟與軍火有關。他補充，如果軍方要試射導彈，他們一定會事先與美國聯邦航空總署（FAA）聯絡，禁止飛機進入試射區域，因此飛機意外闖入導彈試射區域的可能性不高。

美國航空事後證實，道格拉斯公開的錄音檔是真實的，但該公司並未對UFO是否與外星人有關的猜測進行評論。美國航空的發言人也指出，若媒體對此事仍有任何疑問的話，也許大家可以與聯邦調查局（FBI）聯絡，但FBI至今仍未就此事作出回應。

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