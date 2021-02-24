　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利土石崩塌衝擊峭壁公墓　數百棺材滾入海！當局急回收遺體

▲▼ 義大利一處海岸邊土石崩落，公墓受到衝擊，200具棺材掉落墜海。（圖／翻攝自推特@emergenzavvf）

▲義大利一處公墓遭受衝擊，200具棺材掉落墜海。（圖／翻攝自推特@emergenzavvf）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部港口城市熱那亞（Genoa）附近海岸22日發生土石崩落事件，導致當地百年歷史的卡莫利公墓（Camogli）坍塌，初估至少200具棺材掉落，墜入海中及墓地下方約50公尺的岩石上。當局目前僅回收10具棺材，當地官員23日表示，會持續尋找棺材及遺體。

綜合CNN、Euronews報導，卡莫利公墓坐落在一處靠海山壁上，早在100多年前就已設立，但因多年來的暴雨及海上風暴來襲等影響，加劇海岸侵蝕，導致此次土石崩落。這次除了造成卡莫利公墓坍塌之外，當地也有另外2座教堂受到衝擊。但所幸並無造成人員傷亡。

當地民防部門評估員指出，此次至少造成200具棺材掉落，現階段僅回收10具，該區其實容易發生土石崩塌，且此次崩塌的狀況相當難預測，現已封閉這座公墓，且墓地下方沿海區域已於22日關閉，防止棺材漂流至海面。

有關部門完成現場評估調查後，確認將持續回收墜落的棺材及遺體，但也強調相關行動進度取決於未來數日的海上情況，地質調查團隊目前正用無人機瞭解坍塌情況，確認是否有再度發生崩落的危險。

ET快訊
758萬賓士猛撞站牌零件噴飛一地　男女竟棄車逃了
插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝
指揮中心：下月起恢復有條件外國人入台　可縮短居家檢疫
快訊／罔腰收信了！態度大轉變「會出面約談」
聘金106萬不退！準岳母「開2條件不賣女兒」他傻：要花500

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美航空總署發布緊急適航指令　要徹查波音777引擎

快訊／老虎伍茲車禍術後醒了！　官方推特證實：正在病房恢復中

插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝！媽痛心PO文

女童突被「詭異怪力」拖床底　哭喊找媽咪！爸PO網又曝恐怖插曲

義大利土石崩塌衝擊峭壁公墓　數百棺材滾入海！當局急回收遺體

岩漿高達1500m！埃特納火山幾十年最猛烈噴發　橘紅火光劃破夜空

揭露伍茲童年！2歲獲譽天才兒童　領先12桿成「最年輕大師賽冠軍」

19歲女掃完墓中邪　爸堅持「帶去驅魔」慘死...送醫爆驚人真相

巧克力原料「噁爛真面目」現形！　網友嚇壞直呼：不敢吃了

剛接受「第5次背部手術」！伍茲車禍開放性骨折　恐影響4月名人賽

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

美航空總署發布緊急適航指令　要徹查波音777引擎

快訊／老虎伍茲車禍術後醒了！　官方推特證實：正在病房恢復中

插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝！媽痛心PO文

女童突被「詭異怪力」拖床底　哭喊找媽咪！爸PO網又曝恐怖插曲

義大利土石崩塌衝擊峭壁公墓　數百棺材滾入海！當局急回收遺體

岩漿高達1500m！埃特納火山幾十年最猛烈噴發　橘紅火光劃破夜空

揭露伍茲童年！2歲獲譽天才兒童　領先12桿成「最年輕大師賽冠軍」

19歲女掃完墓中邪　爸堅持「帶去驅魔」慘死...送醫爆驚人真相

巧克力原料「噁爛真面目」現形！　網友嚇壞直呼：不敢吃了

剛接受「第5次背部手術」！伍茲車禍開放性骨折　恐影響4月名人賽

大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺

張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

帝寶、陶朱隱園鋼結構都靠它！長榮鋼鐵預計4月中旬掛牌上市

中信洋投分享台灣經驗　飛利士：實戰才知道

帶出門散步遭「四輪鎖死」！　她PO「養柴日常」釣出一票苦主

吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

必學！春夏男子多層次背心搭配指南　跟上這波「插一件」風潮

開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因

聚積科技「掃描架構」技術驅動　看好Mini LED背光元年蓬勃發展

竹市新科國民運動中心開幕試營運　7天全館免費

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

國際熱門新聞

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

慎入！萬蟲蠕動「囚禁餵食秀」500萬人留言點菜

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰爆哭

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

「搞大妳肚子就會跟我在一起」　20歲男硬上前未婚妻

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」

老虎伍茲飆速車禍「意識高清」救命豪花休旅車款曝

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

更多熱門

相關新聞

埃特納火山岩漿噴到1500m高　幾十年最強

埃特納火山岩漿噴到1500m高　幾十年最強

義大利埃特納火山（Mount Etna）為全歐洲最活躍的火山，近來每天晚上都會噴發熔岩，照亮西西里的夜空，22日岩漿噴射至高達1500公尺，令經驗豐富的火山學家都驚嘆不已，直指其為「過去幾十年內最引人注目的一次」。

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

UN車隊遭襲　義大使「中槍照」曝光

UN車隊遭襲　義大使「中槍照」曝光

BMW「最可愛小車」65歲現身拍賣

BMW「最可愛小車」65歲現身拍賣

「華爾街銅牛」義國藝術家莫迪卡逝世　享壽80歲

「華爾街銅牛」義國藝術家莫迪卡逝世　享壽80歲

關鍵字：

義大利公墓棺材

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面