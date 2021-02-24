女童突被「詭異怪力」拖床底　哭喊找媽咪！爸PO網又曝恐怖插曲

▲外國一名網友認為，他的女兒被「鬼魂」拖進床底。（圖／翻攝TikTok@joshdean0222）



記者吳美依／綜合外電報導

外國一名小女孩獨自在床上玩耍，疑似不慎把玩具掉到地板。但她在尋找玩具時，卻以詭異姿勢「爬進」床底，看起來就像被「怪力」拖入深處，並且害怕地哭喊要找「媽咪」，畫面全被監視器捕捉下來。父親狄恩（Josh Dean）認為，女兒是被「鬼魂」拉走的。他將影片上傳至TikTok前，又發生另一段恐怖插曲，因此更加堅信事情「不對勁」。

根據影片畫面，此事件發生在21日晚間11時37分左右。小女孩原本趴在床鋪尾端，接著突然下床，往枕頭方向走去，並且跪趴在地板上，把上半身探入床底，看起來就像在尋找什麼，就在此時發生詭異現象。

狄恩透露，他首次試圖上傳這段影片時，手機竟突然關機，彷彿有什麼東西「不想讓我上傳」，因此更加堅信發生「超自然現象」，「我的女兒被拉到床底下……老婆以為她是自己爬下去的，但她顯然是被某種東西拉走的！」

影片至今累計近800萬次觀看、超過72萬讚數和2.6萬則留言。許多網友都嚇壞了，紛紛留言，「見鬼了！」、「如果她心甘情願爬下去，不可能害怕地大喊要找媽媽」、「你老婆沒聽見她（害怕）的聲音嗎？」、「如果是我就會一走了之。趕快把房屋鑰匙交給鬼魂，然後離開」。

儘管如此，也有不少人抱持不同觀點。一名網友指出，小女孩「顯然是為了找玩具才爬下床，因為不知道怎麼出去，才哭著找媽媽。這是常識吧。」

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