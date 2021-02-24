巧克力原料「噁爛真面目」現形！　網友嚇壞直呼：不敢吃了

▲巧克力原料「可可豆莢」原貌超噁，網友嚇壞直呼「不敢吃了」。（圖／翻攝自TikTok／@sophiargreb）

記者張寧倢／編譯

有吃過巧克力，但你有看過巧克力的原料嗎？美國TikTok網紅羅絲（Sophia Rose）日前發布一則影片，與粉絲分享「可可豆莢」的真面目，密集排列又黏稠的模樣，讓許多網友看了驚嚇不已，直呼「超噁心！我不吃巧克力了！」

根據英國《鏡報》報導，羅絲15日在TikTok分享「烤可可豆」的製程，影片一開始她切開可可豆莢，大量帶有白色甜膜，又稍微透出肉色的豆子，緊密地排列其中，引發密集恐懼症，下一秒她開始將豆子掏出，黏稠溼軟的觸感更是讓生平第一次看到可可豆原貌的網友嚇壞。

接下來，羅絲將豆子放在容器上靜置發酵1周，烘烤之後再切碎，就變成我們熟知的巧克力碎片。影片目前已有將近4百萬人觀看、35萬人留言，網友也針對可可豆莢的外貌發表許多評論，「這根本是隻巨大幼蟲」、「外星來的蛋」、「像是很可疑的海洋生物」、「這讓我很不舒服，我無法！」、「超噁！我再也不吃巧克力了，謝謝」。

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