岩漿高達1500m！埃特納火山幾十年最猛烈噴發　橘紅火光劃破夜空

▲ 火山口不斷流出熔岩，鮮豔的色彩照亮夜空。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利埃特納火山（Mount Etna）為全歐洲最活躍的火山，近來每天晚上都會噴發熔岩，照亮西西里的夜空，22日岩漿噴射至高達1500公尺，令經驗豐富的火山學家都驚嘆不已，直指其為「過去幾十年內最引人注目的一次」。

埃特納火山高度約3300公尺，近幾週皆處於噴發狀態，噴出熾熱的岩漿及大量火山灰。專家指出，這類「花火秀」是斯特龍博利式噴發（Strombolian）的一部分，屬正常活動。

▲▼ 埃特納火山噴發畫面。上圖攝於21日，下圖攝於16日。（圖／路透）

當地時間22日晚間11時左右，埃特納火山噴射熔岩至高達1500公尺，伴隨著濃厚煙霧，還有數千塊岩石碎片自火山口拋向空中，畫面相當壯觀。

義大利國立地球物理與火山學研究所（INGV）專家內里（Marco Neri）表示，「埃特納火山正上演一場表演，絕對是這個1971年在南部發現的火山口最強烈的一次噴發。我們已經多年沒有見到這麼大的噴發，但目前對民眾不構成危險，除了煙霧可能帶來幾小時的呼吸問題，以及覆蓋建築與街道的火山灰。」

INGV另一名火山學家本克（Boris Behncke）也指出，「這肯定是近幾十年來最壯觀的火山噴發之一，但屬這座火山的正常活動範圍。雖然每次噴發看起來都更大、更強、更色彩豐富、更有威脅，但對埃特納火山來說是非常正常的事。」

Mount Etna has erupted, sending smoke and ash into the sky and forcing a nearby airport to close temporarily.



Etna, at 3,350m high, is on the Italian island of Sicily and is one of the world's most active volcanoes.



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