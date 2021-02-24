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恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯媒體《Novaya Gazeta》23日曝光囚犯受到殘忍虐待的畫面，在一段2017年4月所拍攝的影片中，喬治亞籍囚犯波柯里許維利（Vazha Bochorishvili）赤裸著身體，以臉朝下的姿勢趴在桌上，被警衛持棍棒毆打臀部及腿部，讓他忍不住尖叫大吼要求停止，隨後昏厥，並在事發後不久喪命。

莫斯科時報引述《Novaya Gazeta》報導指出，事發於雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）的一所監獄，這裡早在2018年就被踢爆獄警虐待囚犯的醜聞，當年已有多名官員被逮捕，如今再度有新畫面流出。

在一段2016年8月拍攝的影片中，一名囚犯被獄警持警棍毆打臀部及腿部，事後住院接受治療2周。

另外一段2017年4月拍攝的影片顯示，喬治亞籍囚犯波柯里許維利（Vazha Bochorishvili）在拒絕侵入性檢查後，被多名警衛圍住暴打一頓，被脫褲遭棍棒毆打臀部及腿部，當時臉朝下的他趴在桌上，大聲吼叫要求停止，最後被拉下桌後昏厥在地。

▲▼ 俄羅斯一所監獄虐囚畫面流出。（圖／翻攝自YouTube）

▲喬治亞籍囚犯波柯里許維利（Vazha Bochorishvili）在拒絕侵入性檢查後，被多名警衛圍住毆打，最終失去意識倒地。（圖／翻攝自YouTube）

依據波柯里許維利家屬的說法，波柯里許維利起初被單獨監禁，隨後住院接受治療數日，於2017年5月9日過世。據悉，他被醫師診斷患有嚴重肝損傷及外傷，但當局從未對他的死提出刑事訴訟。

在影片曝光後，俄羅斯聯邦監獄局（Federal Penitentiary Service）在雅羅斯拉夫爾地區總部已表示，會展開進一步調查。

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