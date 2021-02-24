梳頭梳出一大排「蠕動頭蝨」　上萬蟲卵還孵出成蟲...網：頭好癢

▲幫女童梳頭竟然梳出大量頭蝨。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名母親近來在TikTok上分享一支萬蟲攢動的噁心影片，影片中可看到，她正在用梳子幫女童梳頭，隨便一梳竟然就梳出一大排蟲卵，還有已經孵化出來的成蟲不斷攢動，驚悚畫面在網路上獲得500多萬人觀看，讓許多網友看到頭皮發麻。

在珀斯經營治療診所的女子雪莉(Sherri Richardson)，時常在TikTok上分享她幫患者清除頭蝨等外來寄生蟲的獵奇影片，在她13日所發布的影片中可看到，她用金屬梳子幫一名女童梳頭，成千上萬個蟲卵與頭蝨竟然就附在梳子上，蟲蟲不斷蠕動的畫面令網友大呼噁心。

雪莉表示，從頭部的情況判斷，這名女童頭部遭頭蝨感染已經長達8周，從梳子上還可看出頭蝨的不同成長階段。不過從她後來所發布的影片可發現，這名女童持續接受治療約1周後，感染的情況已大幅改善。

影片分享後獲得500多萬人次觀看，上萬網友留言，「看到忍不住發抖」、「頭皮突然覺得很癢」、「雖然昨天才洗過頭，但我現在要立刻再洗一次」、「要是我，會直接把孩子放生」，還有網友開玩笑表示，「頭蝨怎麼看起來好像龍蝦」。

@nitpickerperth What a crazy few weeks enjoy my latest client sneak peek I have lots of footage to come of this one. X-Files - Movie Magic And His Solid Gold Soundtracks

►聽Podcast掌握美選及國際局勢