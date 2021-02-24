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老虎伍茲「超速原因」曝光！快遲到「滿臉焦躁」…出飯店就險撞車

▲▼ 老虎伍茲發生嚴重車禍。（圖／路透）

▲ 老虎伍茲發生駕車翻覆意外，休旅車事後被以吊車扶正。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）於當地時間23日上午發生嚴重車禍，超速失控撞上護欄及路樹，造成車輛翻覆、車體嚴重受損。他則腿部複雜性骨折，送醫接受手術。他下榻的飯店工作人員透露，老虎伍茲當時正趕赴錄影行程，眼看就快遲到，才會超速駕駛，自飯店出發時還差點撞車。

美國體育娛樂新聞媒體TMZ報導，事發前正好有一檔大型電視節目在老虎伍茲下榻的飯店進行拍攝。節目製作單位向TMZ透露，導演接近7時抵達飯店時，老虎伍茲開著休旅車快速離開，差點撞到導演的車。導演嚇了一跳，將車子停妥後便將這件事告訴工作人員。

另一名製作單位人員親眼看見老虎伍茲鑽進他的休旅車，「他坐上車後沒能馬上出發，因為他的休旅車被一輛正在上行李的車子擋住，看起來很焦躁、不耐煩」，前方的車輛離開後，他「急速駛離」。

據《高球文摘》（Golf Digest）報導，老虎伍茲原定於上午7時30分抵達里維埃拉高爾夫球場（Riviera Golf Course）拍攝電視節目，據說將在節目中為美式足球員布里斯（Drew Brees）上課。但TMZ指出，里維埃拉高球場距離老虎伍茲所住的飯店至少有1小時車程，若他近7時才出發，想必也很清楚自己快要遲到了。

老虎伍茲嚴重車禍！最早趕到警員曝現場慘況…「他能生還很幸運」

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